Kurz nach der Ankündigung des Skyrim-DLCs Greymoor für das MMORPG The Elder Scrolls Online konnte der Titel einen neuen Rekord bei den eigenen Spielerzahlen aufstellen. Mehr als 15 Millionen Accounts verteilt über alle PC, Xbox One und PS4 soll es mittlerweile haben. Und auch die Zahl der täglich aktiven Nutzer steigt.

Bei Steamcharts.com lässt sich ablesen, dass derzeit jeden Tag durchschnittlich knapp 14,900 Spieler gleichzeitig das MMORPG zocken. Am 22. Januar erreichte TESO einen Höchststand von 24.633 zeitglich aktiven Usern, so viele Spieler waren seit einem halben Jahr nicht mehr gleichzeitig aktiv. Der All-Time-Peak liegt nach wie vor bei 32.498 Spielern und wurde im Mai 2019 erreicht, als das Elsweyr-Kapitel rauskam.

Pete Hines, der Senior Vizepräsident für Marketing und Kommunikation von Bethesda, erklärte via Twitter, dass ESO zurzeit sehr gut läuft und nicht mit Fallout 76 verglichen werden sollte, da beide Spiele von unterschiedlichen Entwicklerstudios stammen.

More than 15 million people have bought ESO. It’s doing fine.



76 has had issues and that game needs to continue to improve, but that has nothing to do with what ZOS is doing on ESO, or id on DOOM Eternal, or whatever. Different studios, different games.