Elsweyr wird von Drachen belagert und um in The Elder Scrolls Online die Heimat der Khajiit zu retten, müssen sich Rollenspieler für ein Wohltätigkeitsevent zusammentun, das am 3. Oktober um 16:00 Uhr startet und am 9. Dezember endet. Die Rettung der Miezen wirkt sich jedoch nicht nur auf die Welt von TESO aus.

So profitieren Tierschutzorganisationen von getöteten Drachen in The Elder Scrolls Online

Für jeweils fünf erschlagene Drachen spendet Bethesda einen Dollar an Organisationen, die sich für die Rettung von Haustieren auf der ganzen Welt einsetzen. Damit sollen insgesamt eine Million Drachen vom Himmel geholt werden, um bis zu 200.000 US-Dollar zu sammeln.

Das klingt nach einer Herausforderung, ist für die Spieler von TESO aber definitiv machbar. Tatsächlich verriet Bethesda, dass seit dem Launch der Elsweyr-Erweiterung im Juni 2019 bereits über eine Million Drachen zu Stiefeln verarbeitet wurden.

Das Geld kommt dann Organisationen wie GlobalGiving, Best Friends Animal Society und Vier Pfoten zugute. Alternativ können sich Spieler auf der offiziellen Webseite des Events zusätzlich für das Wohl unserer behaarten Freunde einsetzen. Die ganze Aktion läuft unter dem Banner: #SlayDragonsSaveCats.

Das erwartet Spieler in The Elder Scrolls Online

Das Event erfüllt jedoch nicht nur einen guten Zweck, Spieler von The Elder Scrolls können sich ebenso über zahlreiche Ingame-Aktivitäten und -Belohnungen freuen. Die fallen wie folgt aus: