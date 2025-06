The Expanse: Das neue Sci-Fi-Rollenspiel hat viel mit Baldur's Gate 3 gemeinsam

3:54 The Expanse: Osiris Reborn im Trailer enthüllt - Das ist das neue Rollenspiel der Pathfinder-Macher

Das ist ein Projekt, das kein Rollenspiel-Fan ignorieren sollte! Zumindest dann nicht, wenn ihr ein Fünkchen Faszination für Sci-Fi mitbringt und beispielsweise großen Spaß mit Mass Effect hattet. Denn soeben wurde das neue Rollenspiel-Projekt der Entwicklerinnen und Entwickler bei Owlcat Games enthüllt – The Expanse: Osiris Reborn.

Es gab auch bereits einen ersten, eindrucksvollen Trailer, der bei der Future Games Show gezeigt wurde. Das Video könnt ihr euch direkt oben ansehen. Doch The Expanse macht noch sehr viel mehr spannend, als ein paar schicke Szenen – denn das Rollenspiel zeigt ein paar aufregende Parallelen zu Baldur's Gate 3.

Der nächste Schritt für ein talentiertes Studio

Owlcat Games sagt vielleicht nicht jedem von euch etwas, aber dieses Team hat sich in den letzten Jahren einen großen Namen gemacht. Das sind die Leute, die mit den Pathfinder-Spielen sowie mit Warhammer 40K: Rogue Trader einige der besten klassischen Rollenspiele hervorgebracht haben.

Viele Fans lieben die Spiele des Entwicklerstudios für die tiefgreifenden Charaktersysteme, ihre tollen Geschichten, ihre vielen Entscheidungen und charaktervollen Figuren. Im Grunde zeichnet die Rollenspiele von Owlcat viel von dem aus, was auch die Spiele von Larian so beliebt macht.

Doch während Larian spätestens mit Baldur's Gate 3 auch grafisch und inszenatorisch einen gewaltigen Sprung nach vorne gewagt hat, blieben die Spiele von Owlcat eher visuell bescheiden. Zumindest bis jetzt.

Denn The Expanse wird ein waschechtes Großprojekt, mit 3D-Grafik und einer starken Lizenz - ohne dabei seine Rollenspiel-Wurzeln zu verraten. Genau das hat auch Baldur's Gate 3 (unter anderem) zu einem der besten Rollenspiele aller Zeiten gemacht.

Das erwartet euch in The Expanse

Es fühlt sich ein wenig an, wie als Bioware seinerzeit isometrische Rollenspiele wie Baldur's Gate 2 hinter sich ließ, und mit Spielen wie Knights of the Old Republic, Dragon Age oder Mass Effect in neue Sphären vorgestoßen ist. Vor allem Mass Effect ist laut der Entwickler ein großes Vorbild für The Expanse.

Natürlich ist Osiris Reborn aber im Universum der populären Sci-Fi-Serie The Expanse angelegt. Hier erlebt ihr eine eigenständige Geschichte mit einem selbst erstellten Charakter, der das Kommando über eines der fortschrittlichsten Raumschiffe im ganzen System übernimmt.

Ganz klassisch sammelt ihr dann eine Crew um euch, die euch auf euren Abenteuern in einem von Krisen durchsetzen Sonnensystem unterstützt. Jedes Mitglied hat eine eigene Geschichte und nimmt Einfluss auf eure Entscheidungen - insgesamt spielen Entscheidungen eine große Rolle.

Die größte Neuerung für Owlcat ist das actionreiche Kampfsystem mit Shooter-Passagen in der Third-Person sowie physikalischer Umgebungszerstörung. Wie in Mass Effect zieht ihr dabei immer mit zwei aktiven Gefährten ins Gefecht.

Einen Release-Termin gibt es für The Expanse: Osiris Reborn noch nicht. Vermutlich habt ihr also noch ausreichend Zeit, um im Zweifel vorher die Serie nachzuholen. Laut Kollege Peter Bathge soll sich das sehr lohnen und ihr werdet im Spiel einige Schauplätze wiedererkennen. Nebenbei schraubt Owlcat außerdem an einem Nachfolger zu Rogue Trader namens Dark Heresy.