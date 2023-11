The Finals wird meistgewünschtes Spiel auf Steam: Beta des Zerstörungs-Shooters war ein immenser Erfolg

Auf Steam strebt The Finals empor und hat inzwischen die Spitze der Liste der meistgewünschten Titel erobert.

In The Finals gewinnt regelmäßig die Schwerkraft: Immense Feuerkraft lässt Spielerinnen und Spieler und Gebäude gleichermaßen kapitulieren. Der kommende Shooter strotzt hingegen vor standhafter Stärke. Er steht nach seiner jüngsten Beta ganz oben in der Steamliste der meistgewünschten Spiele und meldet dank Millionen Spielerinnen und Spielern Ansprüche auf einen Platz in der Shooter-Oberliga an.

Millionen zerstören miteinander

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Im obigen Post auf X, einst Twitter, zeigen sich das Entwicklerstudio hinter The Finals äußerst zufrieden mit der jüngsten Betaphase. 7,5 Millionen Nutzerinnen und Nutzer sind auch tatsächlich eine beachtliche Zahl, dank der sich der Titel sogar hinter manch einem Giganten der Shooterszene nicht verstecken muss.

Betas von Vergleichstiteln

Der User Dom vergleicht dies auf X mit einigen öffentlich bekannten Zahlen von vergleichbaren Spielen der Vergangenheit:

Battlefield 1: 13,2 Millionen

13,2 Millionen Overwatch: 9,7 Millionen

9,7 Millionen Star Wars Battlefront: 9,5 Millionen

9,5 Millionen The Division: 6,4 Millionen

Danach zu urteilen zerbröselt der Shooter seine Umgebungen wahrlich in der Oberliga des Genres - wenn wir nach Interesse vor Release gehen.

Wann erscheint The Finals? Es gibt noch keinen finalen Releasetermin. Allerdings scheint weiterhin 2023 von den Entwicklerinnen und Entwicklern anvisiert zu werden. In einem FAQ auf ihrem Discord-Channel verweisen sie auch nach dieser Beta darauf.

1:54 The Finals: Der Shooter mit der Mega-Zerstörung ist schon jetzt für alle spielbar

Auch wenn die Beta vorbei ist, einen Eindruck vom Titel erhaltet ihr dennoch im obigen Trailer zum offenen Testzeitraum. Und direkt darunter zerlegt das GameStar-Abrissteam in einer etwas länger zurückliegenden Probephase aus dem Frühjahr ein Gebäude in seine Einzelteile.

Ferner lest ihr über Praktiken, die sich das The-Finals-Studio noch nicht vorwerfen lassen muss, oder vom großen Konkurrenten, Battlefield 2042.

Was sagt ihr zu The Finals? Habt ihr es auch während der Beta ausprobiert? Gefällt euch die Zerstörungsorgie oder winkt ihr ab und widmet euch lieber Kämpfen in anderen Shooter-Gefilden? Wo lasst ihr es derzeit am liebsten on- oder offline krachen? Schreibt uns eure Gedanken und aktuellen Lieblingstitels dieses Subgenres gerne in die Kommentare!