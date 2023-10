Vielleicht kehren Ellie und Abby schon bald per Remaster zurück.

The Last of Us Part 1 hatte leider auf dem PC keinen allzu guten Start. Die Technik bereitete Ellie und Joel teils mehr Probleme als ihre verpilzten Widersacher. Doch vielleicht startet Naughty Dog bereits bald einen neuen Anlauf, mit der Serie erneut Fans und Neueinsteiger zu erfreuen.

Ein Leak deutet nämlich darauf hin, dass ein Remaster des bis heute PS4-exklusiven zweiten Teils derzeit in Entwicklung ist.

Was ist das für ein Leak?

Im LinkedIn-Profil eines Mitarbeiters von Naughty Dog wurde vor Kurzem, wie videogameschronicle berichtet, eine Erwähnung von The Last of Us 2: Remastered entdeckt. Dabei handelt es sich um die Seite von Mark Pajarillo, einem Lead Outsource Artist bei dem amerikanischen Entwickler.

Er hatte konkret auf seine Mitarbeit an The Last of Us: Part One und The Last of Us 2: Remastered erwähnt. Inzwischen ist der Hinweis jedoch bereits verschwunden.

Was macht ein Lead Outsource Artist? Generell geht es bei dieser künstlerisch/planenden Funktion darum, die Arbeit von externen Grafikern anzuleiten, zu koordinieren und letztendlich zu einem stilsicheren Gesamtbild zusammenzuführen. Im Falle von Herrn Pajarillo verwies er auf seine Funktion bei der Aufsicht über die Produktion aller ausgelagerten Umgebungsgrafiken, Waffen und interaktiven Requisiten bei den besagten Titeln von Naughty Dog.

Ergibt der Leak Sinn? Durchaus, ja. Es ist, Stand heute, nur logisch davon auszugehen, dass The Last of Us 2 eine richtige PS5-Version bekommt. Obendrein verplapperte sich vor einiger Zeit auch der Komponist des Soundtracks, Gustavo Santaolalla, als er von einem Gastauftritt seinerseits in der verbesserten Version des Spieles berichtete.

Ob diese neue Fassung jedoch gezielt auch für den PC entwickelt wird, ist vielleicht wahrscheinlich, aber letztendlich aktuell reine Spekulation.

Würdet ihr euch über ein Remaster des zweiten Teils der Serie freuen? Was sollte abseits einiger grafischer Details nochmal angefasst werden? Oder empfindet ihr die Idee in Anbetracht des Alters als eher unsinnig? Von welchem Titel, der eventuell auch noch gar nicht so alt ist, würdet ihr eine Neuauflage wünschen? Schreibt uns eure Sicht auf das Thema gerne in die Kommentare!