The Last of Us kommt für den PC! Erste Bilder zeigen aufgebohrte Grafik

Was länge währt, wird endlich gut? Im Fall von The Last of Us kann man wohl getrost davon ausgehen: Das wird auch auf dem PC ein Hit. Ja, richtig gelesen, der PlayStation-Kracher wird auf dem Heimrechner debütieren und bietet sogar eine deutlich aufgeborte Optik und verbessertes Gameplay im Vergleich zum PS3- bzw. PS4-Original. Davon berichten glaubwürdige Leaks mit Daten vom PlayStation-Server.

Wir haben alle bislang bekannten Infos für euch gesammelt. Bedenkt aber, dass eine offizielle Bestätigung seitens Sony noch aussteht!

Warum diese Nachricht so gut ist? Weil The Last of Us wie kaum ein anderes Spiel für eine mitreißende Handlung steht und deshalb den ruhmreichen dritten Platz im Ranking unserer 100 besten Story-Spiele für sich erobern konnte:

Ellie und Joel erstmals auf dem PC

Wann erscheint The Last of Us für den PC? Ausgerechnet diese Info fehlt uns bislang noch. Für die PlayStation 5 erscheint das Remake am 2. September 2022. Im Trailer steht am Schluss der Satz: Also in developement for PC. Es ist also nicht sicher, ob die PC-Fassung am gleichen Tag wie die PS5-Version erscheint, denkbar wäre auch ein späterer Release, dann vermutlich 2023.

Wo kann ich mir den Trailer und Screenshots anschauen? Im Resetera-Forum hat ein User einen Link zum Trailer sowie Screenshots und Bilder von der Retail-Verpackung für die PlayStation-5-Ausgabe gepostet.

Auch Jason Schreier bekräftigt die Echtheit des Leaks. Der für seine Zuverlässigkeit und guten Kontakte in die Branche bekannte Journalist schreibt auf Twitter, dass die Ankündigung des The Last of Us-Remakes für das Summer Game Fest 2022 geplant sei.

Welche Änderungen zum Original gibt es? Auch bei diesem Thema bleibt die Spielbeschreibung seitens Sony vage:

Genieße eine komplette Überarbeitung der originalen Erfahrung, detailgetreu nachgebaut aber mit modernisiertem Gameplay, verbesserter Steuerung und erweiterten Barrierefreiheits-Optionen. Plus, taucht in das Spiel ein mit verbesserten Effekten und erweiterter Erkundung sowie Kampfabläufen.

Das könnte man so verstehen, dass das Gameplay eher an den neueren zweiten Teil angelehnt ist als an das originale The Last of Us. Genaueres erfahren wir wohl erst zur offiziellen Ankündigung.

Ist auch der DLC Left Behind Teil des Remakes? Ja - die neue Fassung von The Last of Us soll das Prequel-Kapitel Left Behind ebenfalls beinhalten. Darin erleben wir Ellies Leben bei den Fireflies, bevor sie auf Joel trifft.

Freut ihr euch über diese Nachricht? Startet ihr ein weiteres Abenteuer mit Ellie und Joel, oder werdet ihr dieses Meisterwerk zum allerersten Mal erleben? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!