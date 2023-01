The Last of Us: Serienerfolg lässt Verkaufszahlen der Spiele explodieren

HBO beweist nach dem gigantischen Erfolg von House of the Dragon erneut ein glückliches Händchen für Serien. Die Verfilmung von The Last of Us kann nach der Veröffentlichung der ersten beiden Folgen bereits beeindruckende Zahlen vorweisen. Und auch bei den Kritikern kommt die Serie hervorragend an:

78 5 Mehr zum Thema Presse-Kritiken zu The Last of Us sind sich einig: Was für eine Serie!

Wie von Publisher Sony sicher erhofft, macht sich nun aber auch ein symbiotischer Effekt bemerkbar: So profitierte die Serie höchstwahrscheinlich vom guten Ruf und dem Erfolg des ersten Spiels. Umgekehrt ist es wohl die Serie, die gerade für explodierende Verkaufszahlen der Spiele sorgt.

Verkäufe haben sich vervielfacht

Wie die britische Website GamesIndustry.biz berichtet, stiegen in Großbritannien die Verkaufszahlen von The Last of Us Part 1 in der letzten Woche um 238 Prozent an. Die Version für die Playstation 4, The Last of Us: Remastered, konnte sogar einen Anstieg von 322 Prozent verzeichnen. In absoluten Zahlen bleibt das Remaster aber hinter dem Remake für die PS 5 zurück und belegt nur Platz 32 in den Verkaufscharts. The Last of Us Part 1 steigt sogar auf Platz 20 auf.

Diese Zahlen beziehen sich nur auf Großbritannien und dort auf die Verkäufe der physischen Version. Da digitale und physische Verkäufe sich wohl dort in etwa die Waage halten, dürfte der Anstieg bei digitalen Käufen ähnlich aussehen. Höchstwahrscheinlich dürfen wir auch davon ausgehen, dass sich international ähnlich steigende Verkaufszahlen abzeichnen.

1:19 The Last of Us: Der neue Serien-Trailer zeigt, was euch in den nächsten Wochen bevorsteht

Wie erfolgreich ist die Serie?

Auch zum Start der HBO-Serie The Last of Us verfügen wir über einige Zahlen. Geteilt wurden diese von dem Analyst und Experten für die Videospiel-Industrie Benji Sales, der sich dabei auf einen Artikel von Variety bezieht:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

So sei Folge 1 der Serie nach einer Woche bereits 18 Millionen mal aufgerufen worden. Am ersten Abend der Veröffentlichung von Folge 2 schalteten außerdem gleich 5,7 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein, und damit 22 Prozent mehr als zur Veröffentlichung von Folge 1. Zur Einordnung: Lediglich die äußerst erfolgreiche Serie House of the Dragon konnte in letzter Zeit ähnliche Zahlen bei HBO erreichen. Wenn euch interessiert, wie uns als Gaming-Redaktion die Serie gefällt, dann lest unsere Kritik:

161 16 The Last of Us Serienkritik Ohne Controller in der Hand ist es nicht dasselbe

Was haltet ihr von der Serie zu The Last of Us? Glaubt ihr, dass mit hochkarätigen Videospiel-Serien wie Arcane und nun dem Abenteuer von Joel und Ellie der Fluch von Spiele-Verfilmungen langsam gebrochen ist? Und habt ihr The Last of Us schon selbst schauen können? Schreibt uns gerne in die Kommentare, wie es euch gefiel!