Die Star-Wars-Serie The Mandalorian ist schon ähnlich wie ein Videospiel aufgebaut: Din Djarin (Pedro Pascal) will eigentlich nur Baby Yoda nach Hause bringen, wird aber ständig von seiner Hauptquest abgelenkt. Zwar gibt es (noch?) kein offizielles Mando-Spiel, aber ein Fan-Projekt schafft trotzdem Abhilfe: Eine Mod für Jedi: Fallen Order lässt euch darin jetzt in die Rüstung des Mandalorianers schlüpfen.

Fast ein richtiges Mandalorian-Spiel

Mehrere Outfits zur Auswahl: So ersetzt das Projekt »The Mandalorian« auf Nexusmods von User AlexPo21 das Charaktermodell von Cal Kestis durch die Rüstung des mandalorianischen Kopfgeldjägers. Aber damit noch nicht genug: Ebenso könnt ihr entscheiden, ob euer Mando mit oder ohne Cape beziehungsweise Jetpack daherkommt.

Waffen werden vielleicht noch gemoddet: Ein funktionstüchtiges Jetpack sowie die bekannten Waffen Din Djarins wie Flammen- und Kabelwerfer oder die tödlichen Zwitschervögel könnt ihr (noch) nicht benutzen, aber dafür natürlich auf Cal Kestis' Jedi-Fähigkeiten zurückgreifen. Und die sind bitter nötig, um gegen die Inquisitoren des Galaktischen Imperiums zu bestehen.

Spiegelungen im Beskar-Metall: Unabhängig davon sind die Rüstung des Mandalorianers in Jedi: Fallen Order absolut fantastisch aus: Beachtet dabei unbedingt die Spiegelungen in der schimmernden, mandalorianischen Rüstung! AlexPo21 zufolge wurde das Outfit von Grund auf von ihm selbst zusammengebastelt und vorlagengetreu umgesetzt.

Gameplay zur Mod: Wie gut die Mando-Mod für Jedi: Fallen Order in Aktion daherkommt, könnt ihr euch im folgenden Video ansehen. Dabei steckt Cal Kestis nicht nur in Din Djarins Rüstung, sondern nutzt ebenfalls das berüchtigte Dunkelschwert (in der Serie hat das aktuell noch Moff Gideon in den Fingern, aber Bo-Katan Kryce hat es darauf abgesehen).

Sollten wir jetzt euer Interesse an der Mandalorian-Mod für Jedi: Fallen Order geweckt haben, hier noch heißen Tipp für euch: Auf seiner eigenen Nexusmod-Seite empfiehlt AlexPo21 sein Projekt mit dem Cal Voice Changer von KillerCarth zu kombinieren. Dadurch wird Cal Kestis' Stimme verzerrt und klingt so, als würde sie aus dem Lautsprecher eines Helms ertönen - also ganz ähnlich, wie in der Star-Wars-Serie auf Disney Plus.

Jetzt würde nur noch eins fehlen: Eine Mod, die Cals Droiden-Sidekick BD-1 durch Baby Yoda ersetzt. Oder aber ein richtiges Videospiel zu The Mandalorian. Potential dafür hätte die Star-Wars-Serie mehr als genug.