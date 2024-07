The Acolyte: Die brennendsten Fragen zum großen Bösewicht wird uns die Serie nicht in Staffel 1 verraten

Der »Meister« gibt einige Rätsel auf. Foto: Disney/Lucasfilm

Wer ist der mysteriöse »Meister«? Wo kommt er her? Ist er ein Sith? Welche Rolle spielt er bei The Acolyte? Nach der fünften Folge der neuen Star-Wars-Serie gibt es einige Fragen, die uns unter den Nägeln brennen.

In einem Interview mit der Entertainment Weekly deutet die Showrunnerin Leslye Headland aber an, dass diese Fragen nicht beantwortet werden – zumindest nicht in der ersten Staffel. Gleichzeitig spricht sie darüber, wie die erste Staffel mit einer möglichen zweiten Staffel zusammenhängen könnte.

Doch halt! Stopp! An dieser Stelle sei eindringlich vor Story-Spoilern gewarnt! Wenn ihr The Acolyte oder dessen fünfte Folge noch nicht gesehen habt und euch noch überraschen lassen wollt, dann solltet ihr jetzt nicht weiterlesen.

Für alle anderen: Los geht’s!

1:50 The Acolyte: Der neue Trailer zur Star-Wars-Serie zeigt einen Bösewicht wie aus einem Horrorfilm

In der fünften Folge von The Acolyte wird der mysteriöse »Meister« enthüllt. Dieser »Meister« richtet in der Episode ein Blutbad an, metzelt einige Jedi dahin.

Der mysteriöse Charakter, der sich letztlich als Qimir (gespielt von Manny Jacinto) entpuppt, wirft einige Fragen auf. Etwa, ob er ein Sith ist, ein dunkler Jedi oder beispielsweise ein Ritter von Ren.

In dem Interview mit der Entertainment Weekly verrät Showrunnerin Leslye Headland nun aber, dass die Hintergrundgeschichte dieses Charakters bei The Acolyte für die Zuschauer weitestgehend ein Mysterium bleiben wird. Ihre Begründung:

Da es sich um Oshas Geschichte handelt, weiß man nicht viel über den Hintergrund des Fremden, und man wird auch nicht wirklich viel darüber erfahren. Aber es gibt eine Reihe von Dingen in Episode 6 und Episode 8, die wirklich wichtige Hinweise darauf sind, warum er so ist, wie er ist, und warum seine Philosophie so ist, wie sie ist.

Immerhin verrät Headland aber etwas zu den Gründen, weshalb Qimir mehrere Jedi tötet:

Er [Qimir] sagt: »Wenn sie mein Gesicht sehen, müssen sie alle sterben.« Er sagt nicht: »Ich habe sie umgebracht, das hat Spaß gemacht!« Er sagt: »Ich habe sie ermordet, um mich zu schützen. Sie bedrohen meine Existenz und deshalb muss ich sie töten.«

Diese Erklärung helfe dabei, das Gemetzel zwar nicht gutzuheißen, aber dafür die Beweggründe zu verstehen, so Headland weiter.

Hoffnung auf zweite Staffel

Noch bevor die erste Staffel komplett ausgestrahlt wurde, brodelt die Gerüchteküche, ob es eine zweite Staffel geben wird - oder nicht. Lucasfilm und Disney haben sich noch nicht dazu geäußert. Wenn es nach Showrunnerin Headland geht, dann wäre durchaus eine zweite Season drin.

Allerdings spielte laut Headland eine mögliche zweite Staffel bei der Konzeption der ersten Staffel keine große Rolle:

Mir ist aufgefallen, dass die ersten Staffeln an einem Punkt enden, der eigentlich der Einstieg in den zweiten Akt sein sollte. Man hat das Gefühl, dass jeder eine zweite Staffel erwartet, und das halte ich für keine gute Idee. Ich denke, man sollte alles, was man kann, in die erste Staffel stecken und dem Publikum eine schöne Auflösung geben, die sich zufriedenstellend anfühlt, aber genug Hinweise auf Geheimnisse, dass man eine zweite Staffel sehen möchte.

Es bleibt also abzuwarten, ob die brennenden Fragen rund um den »Meister« jemals beantwortet werden und ob The Acolyte noch weitere Staffeln erhält. Für die erste Staffel stehen noch drei Episoden aus. Neue Folgen erscheinen immer dienstags auf Disney Plus.

Nachschub an weiteren Serien im Star-Wars-Universum gibt es aber auch abseits von The Acolyte. Eine Übersicht über die für 2024 geplanten Serien und Filme haben wir euch in die Linkbox gepackt.