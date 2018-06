The Surge 2 - Erstes Gameplay zum Sci-Fi-Souls aus Deutschland

2019 erscheint mit The Surge 2 ein Nachfolger zum Action-Rollenspiel des deutschen Entwicklerstudios Deck 13 - soweit keine Überraschung. Auf der E3 2018 haben die Macher allerdings erstmals Gameplay vom Spiel gezeigt, das bereits einige Details verrät.

So ändert sich am grundlegenden Spielprinzip erst einmal wenig. Genau wie in The Surge kämpfen wir unter anderem gegen humanoide Feinde und trennen ihnen im Gefecht die Gliedmaßen ab.

Faszination Cyberpunk - Die schrecklich schöne Zukunft

Allerdings soll das Zielsystem noch mehr Körperteile unterscheiden und vor allem das Level-Design einen deutlichen Schritt nach vorn machen. Anstatt in Industriehallen und auf Mülldeponien spielt The Surge 2 in einer weitläufigen und verwüsteten Stadt samt Umgebung.

Im Gameplay-Trailer sieht man bereits, dass auch ein Waldgebiet teil der Spielwelt ist. Generell sollen die Orte spürbar weitläufiger ausfallen, als noch im Vorgänger. The Surge 2 soll 2019 erscheinen und lässt euch auch eine weibliche Heldin steuern.