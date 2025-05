The Toxic Avenger: Das Remake des 41 Jahre alten Trash-Klassikers ist offenbar zu hart für eine Altersfreigabe

Gerade weil The Toxic Avenger in den USA keine offizielle Altersfreigabe erhält, will man dem Film nicht für Zuschauer unter 18 Jahren empfehlen. Bildquelle: Cineverse

Das Remake von The Toxic Avenger galt eigentlich als unveröffentlichbar , startet jetzt aber am 29. August 2025 in den Kinos. Zumindest in den USA wird dabei aber auf eine Altersfreigabe verzichtet - sei es, weil man es gar nicht erst versucht hat oder die tatsächlich nicht bekommen hat.

Was The Toxic Avenger ohne Altersfreigabe bieten will

Auf jeden Fall handelt es sich um einen gelungenen Marketing-Gag, den das Studio Cineverse mit offenen Armen empfängt. Denn jetzt wird offensiv damit gespielt dass die Neuauflage des 41 Jahre alten Trash-Klassikers not rated - also ohne offizielle Alterseinstufung der MPA - in den USA erscheint.

So bewirbt man The Toxic Avenger jetzt im Stil einer MPA-Alterskennzeichnung, die normalerweise Filme danach bewertet, für welches Alter sie warum geeignet sind. Und das wird ausgenutzt um ein paar … interessante Details des Films von Regisseur Macon Blair anzuteasern.

Hier haben wir mal bewusst auf eine deutsche Übersetzung verzichtet:

Mutant Nudity

Hilarious Harm

Ultra Violent/Toxic Content

Gnarly Theater Fun

Splatter Laughter

Monstercore

Punk Rock Bandits

Mops

Toxic Sludge Exposure

1:00 The Toxic Avenger: Der erste Teaser zur Rückkehr der Trash-Ikone ist nichts für schwache Nerven!

Autoplay

Schon basierend auf den ersten Teaser-Trailern und Beschreibungen seitens Kritikern (die durchschnittlich bereits 92 Prozent auf Rotten Tomatoes zücken) dürfte klar sein: Der neue Toxic Avenger will dem 41 Jahre alten Original keine Schande bereiten.

Tatsächlich wurde das Remake von The Toxic Avenger erstmals 2023 auf dem Fantastic Fest aufgeführt, aber verschwand dann ziemlich lange in der Versenkung. Dann hat sich Cineverse das Projekt geschnappt, um es am 29. August 2025 doch noch in die Kinos zu bringen.

Spannend wird natürlich, was für eine Altersfreigabe The Toxic Avenger bei uns erhält. Für einen Kino-Release hierzulande führt kein Weg an den deutschen Behörden vorbei, wahrscheinlich dürfen wir guten Gewissens mit einer FSK-18-Freigabe rechnen.

Im Film werden wir dann übrigens Stars wie Peter Dinklage (Game of Thrones), Elijah Wood (Der Herr der Ringe) und Kevin Bacon (Tremors) zu sehen bekommen.