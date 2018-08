The Walking Dead - Erste Bilder zur 9. Staffel mit Rick & Daryl

Im Oktober geht die Serie The Walking Dead mit den neuen Folgen weiter. Nun sind erste Bilder eingetroffen, die einen Blick auch auf die beiden Hauptfiguren Rick und Daryl werfen.

Erste Story-Details mit einem Zeitsprung

In der neuen Staffel wird es einen Zeitsprung geben, bestätigte zuletzt Angela Kang als neue Showrunnerin und kreativer Kopf der Serie, und bestätigt einen neuen und frischen Look der Serie.

Nach dem Sieg über die Saviors beginnt die neue Staffel einige Zeit später. Inzwischen haben die Überlebenden der Zombie-Apokalypse mit der Knappheit von Benzin und Munition zu kämpfen. So müssen sie auf altmodische Methoden zurückgreifen, dabei kommen anscheinend auch Pferdekutschen zum Einsatz.

Zu den Neuzugängen gehören Samantha Morton als Alpha, die Saviors Jed (Rhys Coiro) und Justin (Zach McGowan) sowie Earl (John Finn) und Tammy (Brett Butler).

Start der 9. Staffel im Herbst

Die 9. Staffel der Serie The Walking Dead geht am 7. Oktober auf dem US-Sender AMC an den Start. Hierzulande können Fans nur kurz nach der US-Premiere die neuen Folgen am 8. Oktober um 21 Uhr auf dem Pay-TV-Sender FOX sehen.

