Konsolenzombiejäger können seit rund einer Woche die Demo zu The Walking Dead: The Final Season herunterladen. Jetzt steht der Einstieg in das Ende von Clementines Story auch für PC-Spieler auf Steam zum Download bereit. Allzu umfangreich ist die Probierversion aber nicht. Die Eröffnungssequenz der ersten Episode ist spielbar und ein Durchgang dürfte 15 bis 20 Minuten dauern.

Wer dafür nicht extra seine Internet-Leitung für die 2,5 Gigabyte belasten will, kann sich bei uns auch einen Demo-Walkthrough angucken. Clementine und AJ wollen in einer abgelegenen Schule ein neues Zuhause finden, nachdem sie jahrelang heimatlos durch die Gegend irrten. Aber natürlich erschweren wieder allerlei Schlürf-Zombies dieses Unterfangen.

Die komplette erste Episode von The Walking Dead: The Final Season wird am 14. August 2018 eintreffen. Entscheidungen aus den vorherigen drei Staffeln sollen auch im Serien-Abschluss Erwähnung finden.

Falls ihr euren Spielstand verloren habt oder vergangene Entscheidungen bereut, könnt ihr mithilfe des offiziellen Story Builder die wichtigsten Eckpunkte der Geschichte noch einmal besuchen. Der damit erstellte Spielstand lässt sich anschließend importieren.