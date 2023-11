The Witcher 3 bekommt offizielle Mod-Tools, mit denen ihr Quests umbauen könnt

Etliche Jahre nach Release steht für The Witcher 3 vielleicht eine zweite Content-Offensive bevor.

The WItcher 3: Wild Hunt gehört nicht erst seit der Next-Gen-Edition zu den besten Rollenspielen aller Zeiten. Und über mangelnden Content konnte sich bisher wohl kaum jemand bei dem 100+-Stunden-Titel beschweren.

Doch dieser könnte ab kommenden Jahr noch ordentlich anwachsen, denn CD Projekt Red hat offizielle Mod-Tools angekündigt. Diese sollen 2024 kostenlos erscheinen.

Ein Werkzeugkasten für Geschichten

Mit dem obigen Post auf X, einst Twitter, haben die polnischen Entwicklerinnen und Entwickler die Bombe platzen lassen: Es wird einen offiziellen Mod-Editor geben, mit dem ihr bestehende Quests verändern könnt. Zudem sollt ihr komplett neue Abenteuer in der bestehenden Spielwelt platzieren können.

Was ist denn daran bitte neu? Wer sich nun wundert, weshalb diese Ankündigung durchaus was Großes ist, sollte einmal die Mods anschauen, die es bereits für Geralts drittes Abenteuer gibt. Denn Modding gehört zwar für viele seit kurz nach Release fest zu The Witcher 3, aber neue Quests gibt es bisher nur relativ wenige. Eine Auswahl findet ihr hier auf Reddit. Häufiger sind beispielsweise Mods für:

Beleuchtung

Texturen

die Benutzeroberfläche

Ausrüstung

Animationen

Die offiziellen Mod-Tools dürften aber die Handhabung und Erstellung von neuem Content deutlich vereinfachen. So ist zwar bereits sehr viel dank der harten Arbeit von Fans möglich, doch der Werkzeugkasten aus Polen sollte hier nochmal mehr Menschen die Chance geben, Neues für die Witcher-Welt zu erschaffen.

Was wir nicht wissen: Allerdings lässt die Formulierung im obigen Post auch Raum für Spekulationen. Es ist von Quests und Content die Rede . Bekommen wir also auch einfachen Zugriff auf den Editor für die Landschaft? Und auf alle Objekte in der Welt? Die Aussage von CD Projekt Red lässt sich so interpretieren, aber sicher können wir da derzeit nicht sein.

Kommt der Editor auch für die Konsolen-Versionen? Auf Nachfrage eines Nutzers auf der Plattform X verneinte CD Projekt Red dies. Der Editor wird also nur für die PC-Fassung erscheinen.

5:12 The Witcher 3: CD Projekt Red zollt all den Fans weltweit Tribut

Mit dem obigen Video zollt CD Projekt Red treuen Fans weltweit Tribut. Und wir geben euch direkt hier zum Beispiel die Möglichkeit nachzulesen, wie gut das Next-Gen-Update geworden ist und wie ihr bei der verbesserten, aber auch hardwarehungrigen Optik auf gute FPS kommt.

Freut ihr euch auf die Modding-Tools? Werdet ihr vielleicht sogar selbst neue Abenteuer für Geralt und Ciri kreieren? Oder wartet ihr lieber auf die Werke der sicherlich reichlich vorhandenen, begeisterten Witcher-Modder? Habt ihr bereits eine Idee, was als erstes geändert oder neu erstellt werden sollte, vielleicht etwas Bestimmtes aus den Büchern? Schreibt uns eure Ideen gerne in die Kommentare!