Auch fünf Jahre nach seinem ursprünglichen Release gehört The Witcher 3: Wild Hunt weiterhin zu den besten und beliebtesten Videospielen - nicht nur bei den GameStar-Lesern, auch auf Steam ist das Open-World-Rollenspiel immer noch regelmäßig in den Verkaufscharts vertreten.

CD Projekt RED hat nun gute Nachrichten für alle Fans von Hexer Geralt: Der Titel erscheint nicht nur in einer Next-Gen-Version für PlayStation 5 und Xbox Series X, alle Vorteile dieser verbesserten werden auch PC-Spielern als kostenloses Update erhalten.

Nachdem die Präsentation der neuen NVIDIA-Grafikkarten Anfang dieser Woche unheimlich hohe Wellen schlug, liefert CD Projekt nun geeignetes Futter für die neuen GPUs - denn: Mit dem Next-Gen-Update erhält The Witcher 3 offiziell Raytracing-Unterstützung, damit das Vorzeigeprodukt auch auf der kommenden Konsolengeneration noch zeitgemäß aussieht.

PC-Spieler, die das Rollenspiel bereits besitzen, bekommen die überarbeitete Fassung kostenlos. Allerdings bietet die neue Fassung nicht nur Vorzüge für Besitzer einer RTX-Grafikkarte, denn die Entwickler versprechen weitere Verbesserungen. Neben schnelleren Ladezeiten soll auch HDR-Support für PC kommen. Den gibt es zwar schon seit 2018, bislang aber lediglich auf der PlayStation 4.

Ein Release-Datum für das Update gibt es bislang noch nicht, vermutlich wird es aber zeitgleich mit den Versionen für die Next-Gen-Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X veröffentlicht. Ob diese zum Launch erscheinen oder erst später, ist noch unklar.

The Witcher 3 jetzt schon hübscher erleben

Wer nun richtig Lust bekommen hat, den namenlosen Kontinent des Witcher-Universums mit verbesserter Optik erneut zu bereisen, muss nicht bis zum Release des Raytracing-Updates warten:

113 9 Mehr zum Thema The Witcher 3 HD Reworked: Neue Version der Grafik-Mod

Erst Anfang dieser Woche wurde die neue Version 12.0 der HD-Mod für The Witcher 3 angekündigt, die das RPG mit zahlreichen neuen Texturen deutlich hübscher werden lässt - am 19. September ist es soweit. Alle weiteren wichtigen Infos zur Grafik-Mod findet ihr in unserem Artikel.