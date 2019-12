Indie-Hit Stardew Valley lässt sich bald auch in Tesla-Autos spielen

Stardew Valley ist allein auf dem PC bereits für Windows, Linux und macOS erschienen und auch auf Smartphones lässt es sich bereits spielen. Dazu gibt es Versionen für die Konsolen von Microsoft, Sony und Nintendo. Nun steht aber eine eher ungewöhnliche Portierung an: Mit dem Feiertagsupdate könnt ihr den Titel auch auf den Bildschirmen in den Autos von Tesla spielen.

Das erklärt Tesla-Chef Elon Musk in einem Twitter-Beitrag. Darin schreibt er, dass es neben einer Sneak Preview zum FSD (das ist die Selbstfahrfunktion »Full Self Driving«) auch Stardew Valley in der neuen Version geben wird. Die Bauernhof-Simulation gesellt sich damit zu Titeln wie Cuphead, das bereits in V10 für Tesla-Autos erschienen ist.

Tesla holiday software update has FSD sneak preview, Stardew Valley, Lost Backgammon & a few other things — Elon Musk (@elonmusk) December 20, 2019

Tesla läuft mit Linux: Das Betriebssystem in den Autos von Tesla basiert auf Linux - genauer gesagt einer Version von Ubuntu. Da Stardew Valley bereits zuvor auf das offene und freie OS portiert wurde, dürfte die Portierung für Tesla nicht allzu aufwendig gewesen sein.

Am 26. November 2019 erschien Version 1.4 von Stardew Valley. Mittlerweile gibt es in der Bauernhof-Simulation Fischzucht, ein Kino, mehr Inhalte für die Minen und eine ganze Reihe weiterer Events, unter anderem eines für jeden NPC, den ihr auf 14 Herzen bringt und heiratet. Dazu kamen eine ganze Reihe von neuen kosmetischen Items. Die kompletten Patchnotes gibt es auf der offiziellen Webseite.

Im Gamestar-Test von Stardew Valley verdiente sich das Indie-Spiel im Jahr 2016 eine Wertung von 86. Und seitdem ist es auf keinen Fall schlechter geworden.

