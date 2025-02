The Witcher: Das Ende der Netflix-Serie steht bereits fest - trotzdem könnte es danach weitergehen

Henry Cavill ist längst raus, dafür zückt jetzt Liam Hemsworth die Silberklinge: The Witcher bekommt eine 4. und 5. Staffel, danach ist zumindest mit der Mutter-Serie Schluss. Bildquelle: Netflix

Eigentlich wollte Netflix The Witcher als dickes Fantasy-Franchise aufbauen, aber so richtig geklappt hat das bisher nur bedingt. Klar, die Hauptserie steuert auf insgesamt fünf Staffeln zu, während es mehrere Animationsfilme und auch schon ein Prequel gibt.

The Witcher ist nicht der erhoffte Netflix-Hit

Doch die neuen Staffeln stießen im Laufe der letzten Jahre auf immer weniger Begeisterung seitens der Zuschauer: Sowohl die Wertungen der Presse und Fans gehen konstant zurück, als auch die Quoten bei den Netflix-Usern. Die Prequel-Serie Blood Origin wurde sogar mit absolut vernichtenden Kritiken abgestraft.

Derweil steht das Ende für The Witcher bereits fest: Die Dreharbeiten von Staffel 4 und 5 folgen direkt aufeinander und stellen dann auch den Abschluss von Geralts Abenteuern dar. Der Hexer wird dabei übrigens nicht länger von Fanliebling Henry Cavill, sondern stattdessen Liam Hemsworth verkörpert.

In der Zwischenzeit hat Netflix sogar zwei geplante Spin-offs eingestampft. Eins wurde sogar schon gedreht, jetzt endet das Material in der kommenden Season der Mutter-Serie: Die Geschichte um Ciris Zeit bei der Ratten -Straßenbande hatte in den Augen von Netflix offenbar doch nicht das Zeug dazu, auf eigenen Beinen zu stehen.

Für den 11. Februar 2025 steht aktuell der neue Animationsfilm Sirens of the Deep in den Startlöchern, und bisher sah es ganz danach aus, als würde Netflix bei neuen Witcher-Projekten auf die Bremse treten. Die Showrunnerin Lauren S. Hissrich behauptet nun aber Gegenteiliges.

Hat The Witcher auch ohne Geralt eine Zukunft bei Netflix?

Im Gespräch mit SFX (via Redanian Intelligence) lässt Hissrich durchblicken, dass man mit dem Fantasy-Universum aus der Feder von Andrzej Sapkowski noch nicht fertig sei:

Wir haben uns bewusst dafür entschieden, [The Witcher] mit Staffel 5 an dem Punkt zu beenden, an dem auch die Bücher enden. Das war uns sehr wichtig, gleichzeitig bedeutet das allerdings nicht, dass wir mit Geschichten zu The Witcher fertig sind. Ich liebe diese Welt und ich halte stets die Augen danach offen, die außerhalb der Mutterserie weiter auszubauen.

Es stellt sich natürlich die Frage, wie konkret die Ambitionen von Lauren S. Hissrich im Moment tatsächlich ausfallen. Ob Netflix ihren Plänen grünes Licht gibt, dürfte außerdem davon abhängig sein, wie gut sich die neuen Witcher-Projekte schlagen.

Besonders spannend wird natürlich, ob Fans Liam Hemsworth als neuen Geralt akzeptieren und wie sich das auf Wertungen sowie Abrufzahlen auswirkt. Die Aufregung um Henry Cavills Ausstieg aus The Witcher war groß, entsprechend handelt es sich dabei schon jetzt um eine immens aufgeladene Diskussion.

The Witcher: Sirens of the Deep startet am 11. Februar 2025 bei Netflix. Staffel 4 von The Witcher folgt dann irgendwann in diesem Jahr, ein konkreter Release-Termin ist aktuell nicht bekannt. Season 5 könnte dann bereits 2026 folgen.

Mehr dazu, was aktuell sonst bei Netflix passiert, könnt ihr unter den Links oben nachlesen.