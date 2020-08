The Witcher geschenkt: Kostenlos-Aktion läuft nur noch wenige Stunden

CD Projekt hat gerade die Spendierhosen an. Auf Gog verschenkt der Entwickler und Publisher momentan den ersten Teil der hochgelobten The-Witcher-Reihe. Das Rollenspiel kann jeder mit einem Gog-Account ganz problemlos seiner Bibliothek hinzufügen und dann für immer behalten.

Geht einfach auf Gog.com und klickt ganz oben auf das The-Witcher-Banner

Aber ihr solltet nicht zu lange zögern: Wie Gog auf Twitter verrät, dauert die kostenlose Aktion nur insgesamt 12 Stunden. Das Ganze begann heute am 6. August pünktlich um 12 Uhr. Ihr könnt daher nur bis spätestens 23:59 euer Geschenk einsacken.

Wie bei allen Spielen, die auf Gog verschenkt werden, bekommt ihr The Witcher komplett DRM-frei.

Was bekomme ich da überhaupt?

Den meisten von euch wird zumindest The Witcher 3 ein Begriff sein und auch dessen Vorgänger The Witcher 2 galt bereits als ein fantastischen Rollenspiel. Der erste Teil nimmt in der Trilogie aber eine nicht ganz so ruhmreiche Position ein.

Probleme beim Release:

Das Spiel litt bei seinem Release im Jahr 2007 anfänglich unter sehr vielen Problemen. Es sah nicht unbedingt taufrisch aus, NPC wiederholten sich andauernd, die schlüpfrige Jagd nach nackten Damen auf Sammelkarten wirkte damals schon deplatziert und zu allem Überfluss gab es auch noch jede Menge Bugs. Ein holpriger Start für den Vorgänger, des nach unserer Einschätzung besten Rollenspiels aller Zeiten.

Heute aber besser:

Allerdings konnte sich Geralts erstes digitales Abenteuer im Nachhinein noch etwas besser positionieren. CD Projekt Red lieferte nämlich einige Patches nach, die viele Bugs bereinigten und das Spiel deutlich besser machten. Weshalb wir es seinerzeit im Nachtest sogar aufwerten konnten:

Außerdem bietet The Witcher 1 ein paar Qualitäten, die wir sogar bei The Witcher 3 vermissen. Kollege Dimitry hat in einem eigenen Artikel genau analysiert, was The Witcher seinen bekannteren Nachfolgern voraus hat.