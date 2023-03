The Witcher: Entwicklung des neuen Multiplayer-Spiels wohl wieder bei Null

Project Sirius könnte als "stylized game" auf eine comic-eske Grafik setzen. Das wäre im Anbetracht vorangegangener Spiele von The Molasses Flood nicht zu verwunderlich.

In den nächsten Jahren blüht uns eine ganze Palette neuer Witcher-Spiele - aber nicht jedes davon kommt von CD Projekt Red. So arbeitet zum Beispiel das Studio The Molasses Flood an Project Sirius: einem Multiplayer-Spiel, angesiedelt im Hexer-Universum.

Allzu viele Details oder gar einen Release-Termin hat das Projekt allerdings nicht. Und möglicherweise müssen sich Fans darauf noch etwas länger gedulden. Denn wie sich jetzt herausstellt, scheint die Entwicklung von Project Sirius nochmal bei Null anzufangen.

Project Sirius muss zurück ans Zeichenbrett

Was passiert gerade bei Project Sirius? Die Ankündigung, dass die Entwicklung von Project Sirius nochmal überdacht wird, kommt von CD Projekt Red selbst. Ausschlaggebend für die Entscheidung seien die bisherigen Kosten der Entwicklung: 2022 wurden etwas 7 Millionen, 2023 circa 2 Millionen in das Projekt investiert - das würde das Unternehmen entsprechend belasten.

Nun will man nochmal den Rahmen des geplanten Multiplayer-Spiels nochmal evaluieren und dabei den Umfang sowie das kommerzielle Potenzial von Project Sirius berücksichtigen. Da die Formulierungen von CD Projekt Red diesbezüglich sehr vage bleiben, lassen sich daraus kaum aussagekräftige Schlüsse ziehen.

Im Koop auf Monsterjagd? Darauf dürfte das Witcher-Spiel Project Sirius abzielen. Dieser Screenshot stammt übrigens aus Drake Hollow - einem vorangegangenen Titel von The Molasses Flood.

Was war bisher zu Project Sirius bekannt? Wie bereits erwähnt: Nicht allzu viel. The Molasses Flood arbeitete zuvor an Spielen wie The Flame in the Flood und Drake Hollow. Project Sirius soll ein Multiplayer-Spiel werden, das nicht nur RPG-Fans, sondern auch ein breiteres Publikum anspricht - was Hexer-Expertin Steffi übrigens bereits ausführlich analysiert hat.

Stellenausschreibungen für das Projekt ließen Fans spekulieren, dass Project Sirius eine Art Witcher-Division mit Koop, PvE, einem Klassensystem und prozedural generierten Elementen wird. Gleichzeitig ist von non-linearem und cineastischen Storytelling die Rede. Ob sich mit dem Entwicklungs-Neustart an diesen grundlegenden Ideen etwas ändert, lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt nicht sagen.

Die Zukunft von The Witcher und Co.

Was Fans von The Witcher und Cyberpunk 2077 in den kommenden Jahren sonst noch erwartet, erfahrt ihr übrigens hier:

So kommen neben einer neuen Witcher-Trilogie unter anderem ein Remake des allerersten Witcher-Rollenspiels, dann noch eine völlig neue Marke und nach dem großen Cyberpunk 2077-DLC Phantom Liberty irgendwann eine vollwertige Fortsetzung.

Was haltet ihr davon, dass irgendwann demnächst ein Witcher-Multiplayer-Spiel erscheinen soll? Welche Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an Project Sirius? Auf welches sonstige Projekt von CD Projekt Red freut ihr euch am meisten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!