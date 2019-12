Die neue TV-Serie The Witcher mit Henry Cavill als Geralt von Riva geht am 20. Dezember auf Netflix an den Start. Die Handlung basiert auf der Hexer-Saga des polnischen Buchautors Andrzej Sapkowski und nicht der gleichnamigen Spielereihe von CD Projekt Red.

In den Trailern durften wir bereits einen Blick auf den Superman-Darsteller in seiner neuen Rolle als Hexer auf Monsterjagd werfen. Nun war Henry Cavill zu Gast bei der Late Night Talkshow Jimmy Kimmel und hat sogleich einen ersten Clip mitgebracht. Darin schwingt er als Geralt das Schwert und legt sich im Thronsaal der Garde von Königin Calanthe (Jodhi May) an.

Hier ist der nur wenige Minuten lange Clip mit der Kampf-Szene noch einmal im Detail zu sehen:

Neue Charakter-Poster mit Geralt, Ciri & Yennefer

Gleichzeitig veröffentlicht Netflix ein neues Video zur Serie, in dem Showrunnerin Lauren S. Hissrich (Marvel's The Defenders) und Regisseur Alik Sakharov (Game of Thrones) die einzelnen Szenen des finalen Trailers kommentieren und auf zahlreiche Aspekte zur Serie und die Entstehung eingehen.

So legten sie etwa auch großen Wert auf die unterschiedlichen Augenfarben der Hauptfiguren Geralt, Ciri und Yennefer, die auch auf den neuen Charakter-Postern extra herausgearbeitet wurden. Was es damit auf sich hat und vieles mehr, verrät Lauren S. Hissrich in Video, das ihr am Ende des Textes findet.

From page to art to screen, the characters of The Witcher are coming to life! #TheWitcher pic.twitter.com/kGhwrRmewL — NX (@NXOnNetflix) December 5, 2019

The Witcher Serie auf Netflix

Die Hexer-Saga The Witcher geht am 20. Dezember 2019 auf Netflix an den Start. Die erste Staffel umfasst 8 Folgen, eine zweite Staffel ist bereits in Arbeit. Zur Besetzung gehören neben Henry Cavill als Hexer Geralt von Riva außerdem noch Freya Allen als Ciri, Anya Chalotra als Yennefer und Anna Shaffer als Triss Merigold dazu. Außerdem sind noch Jodhi May als Königin Calanthe, Björn Hlynur Haraldsson als Ritter Eist, Adam Levy als Druide Mousesack und Lars Mikkelsen als Stregobor dabei.

