The Witcher: Ihr könnt Staffel 3 schon vor der offiziellen Premiere weiter gucken - so geht's

Schon bald erscheinen die letzten drei Folgen mit Henry Cavill als Hexer Geralt von Riva - eine davon sogar noch früher. Bildquelle: Netflix

Ihr könnt die letzten Folgen von The Witcher mit Henry Cavill als Geralt schon gar nicht mehr erwarten? Dann solltet ihr vielleicht das frisch angekündigte Fan-Event von Netflix im Auge behalten.

Denn eigentlich geht es mit Staffel 3 Teil 2 (und damit den letzten drei Episoden der Season) erst am 27. Juli auf Netflix weiter. Der Streamingdienst will euch aber zum gemeinsamen Mitfiebern einladen, bei der die nächste Folge (also die sechste) schon zwei Tage früher ausgestrahlt wird.

Wann und wo Staffel 3 Teil 2 früher gucken?

Am 25. Juli 2023 um 20 Uhr nach deutscher Zeit findet das exklusive Fan-Event statt, zu dem sich interessierte Zuschauer auf dieser Website registrieren können.

Mit Staffel 3 Teil 2 von The Witcher erwarten euch noch insgesamt drei Episoden, von denen es die erste dann im Zuge der Netflix-Veranstaltung zu sehen gibt. Alle drei Folgen, welche die letzten mit Henry Cavill in der Rolle von Geralt darstellen, schlagen dann regulär am 27. Juli bei Netflix auf.

Den offiziellen Trailer zum Season-Finale könnt ihr euch wie folgt ansehen:

1:59 The Witcher auf Netflix: Neuer Trailer stimmt auf das Staffelfinale ein

Was sonst gerade bei The Witcher passiert

In Staffel 4 geht es dann mit einem neuen Hauptdarsteller weiter, wenn Liam Hemsworth in die Hexerrüstung schlüpft und die Silberklinge zückt. Mit dem Abschied von Henry Cavill können sich nicht alle Fans abschließen und insgesamt hat The Witcher bereits mit sinkenden Quoten zu kämpfen.

Mehr dazu - und auch, was wir von der dritten Witcher-Staffel halten - haben wir unter den folgenden Links für euch zusammengefasst:

Wie gut hat euch Staffel 3 von The Witcher bisher gefallen? Freut ihr euch auf die restlichen Folgen oder habt ihr mit der Serie bereits abgeschlossen? Gebt ihr Liam Hemsworth als neuer Geralt eine Chance oder halten sich eure Hoffnungen und Erwartungen in Grenzen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen - wir sind auf eure Meinung gespannt!