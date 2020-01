The Witcher auf Netflix ist die TV-Serie für Fans der Romane und Videospiele, die definitiv etwas Vorwissen voraussetzt. So wird die Geschichte um den Hexer Geralt von Riva (Henry Cavill) auf verschiedenen Zeitebenen erzählt, die aufgrund ihrer eher undurchsichtigen Anordnung gerne etwas verwirrend ausfallen kann.

Wer bei den insgesamt acht Folgen den Überblick über die Erzählstruktur von The Witcher verloren hat, dem dürfte der Zeitstrahl von TheWitcher.TV weiterhelfen, der bereits am 01. Januar 2020 mit der Welt geteilt wurde: In der folgenden Grafik werden die Geschehnisse der ersten Staffel übersichtlich angeordnet, sodass selbst Witcher-Laien die Story in ihrer Gänze verstehen sollten.

So ordnen sich die verschiedenen Handlungstränge in Staffel 1 von The Witcher ein

Staffel 1 von The Witcher wird vor allem aus der Perspektive von drei verschiedenen Hauptfiguren erzählt: Geralt (Henry Cavill), Yennefer (Anya Chalotra) und Ciri (Frey Allen). So werden in einzelnen Folgen zwar mehrere Plots behandelt, die spielen sich jedoch nicht zwangsläufig zur selben Zeit, geschweige denn im selben Jahr ab.

Damit erstreckt sich Ciris Reise lediglich über zwei Wochen, während sich die Handlungen um Geralt und Yennefer über 40 bzw. 60 Jahre hinweg abspielt. Eine graue Trennung inmitten der Grafik markiert den Punkt, wo die Zeitrechnung von Jahren in Tage wechselt.

Als Knotenpunkt der Geschichte von Staffel 1 haben die Kollegen von TheWitcher.TV den Fall und die Eroberung von Cintra durch Nilfgaard festgemacht, deren Zeuge wir bereits in Staffel 1 der Netflix-Serie werden. Vier unterschiedliche Balken widmen sich wiederum den Schicksalen von Geralt (orange), Yennefer (lila) und Ciri (blau) sowie den allgemeinen Geschehnissen der TV-Serie (grau).

Zusätzlich wird in den Klammern die dazugehörige Episodennummer sowie die exakte Stelle aufgelistet, zu der sich ein bestimmtes Ereignis abspielt. Außerdem gibt es eine entsprechende Markierung, sobald zwei der insgesamt drei Hauptfiguren aufeinandertreffen. Die Übersicht über die Zeitebenen von Staffel 1 von The Witcher haben wir euch wie folgt eingebettet:

How many times have you watched the 1st season of #TheWitcher ? It's been at least 5 for us! With that many re-watches, we deconstructed the timeline. Did you catch all the major events as they happened over the three narratives? https://t.co/YRlcSU3GtE pic.twitter.com/h69CypJO2F — TheWitcher.tv (@witchertvsite) January 1, 2020

Wie geht es nach Staffel 1 mit The Witcher weiter?

Die TV-Serie The Witcher war auf Netflix ein voller Erfolg und erfreute sich unter Kritikern wie Fans großer Beliebtheit. So führte beispielsweise die Geschichte um den Hexer Geralt von Riva (Henry Cavill) dazu, dass das Videospiel von CD Projekt Red The Witcher 3: Wild Hunt viereinhalb Jahre nach Release den eigenen Rekord an gleichzeitig aktiven Spielern auf Steam brach.

Die Netflix-Serie um Henry Cavill als Hexer Geralt wird nach Staffel 1 im Zuge einer zweiten Season fortgesetzt. Dies wurde noch vor dem Start der TV-Serie auf Netflix in Auftrag gegeben. Da sich Staffel 2 von The Witcher bereits in Arbeit befindet, sollen die neuen Folgen schon 2021 auf dem Streaming-Dienst starten.

According to the books The Witcher carries his second season on Roach. Coming 2021. pic.twitter.com/48BChOOUE1 — NX (@NXOnNetflix) November 13, 2019

Im Zuge von Staffel 2 möchte sich Showrunnerin Lauren S. Hissrich noch stärker auf die Geschichte von The Witcher konzentrieren und könnte dafür vielleicht sogar den Luke-Skywalker-Darsteller Mark Hamill als Geralts Mentor Vesemir rekrutieren. Das würde zumindest ein Austausch auf Twitter vermuten lassen - eine offizielle Bestätigung ist dies aber bei Weitem noch nicht.

Für The Witcher auf Netflix hätte Hissrich insgesamt sieben Staffeln geplant. Ob es tatsächlich so viele Seasons werden, muss sich jedoch erst mit der Zeit zeigen. Eines scheint aber schon jetzt sicher zu sein: Dass Henry Cavill die Rolle des Hexers Geralts von Riva nie mehr aufgeben möchte.

