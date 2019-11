Netflix hat gerade erst einen neuen langen Trailer zur kommenden TV-Serie The Witcher veröffentlicht, der in vielen neuen Szenen mehr von Henry Cavill als Hexer Geralt von Riva preisgibt. Die Fantasy-Serie basiert auf den Büchern des polnischen Autors Andrzej Sapkowski, die auch als Vorlage für die gleichnamigen Videospielreihe von CD Projekt Red.

Für die filmische Umsetzung zeichnet sich Showrunnerin Lauren S. Hissrich verantwortlich. Noch hat der Streaming-Dienst offiziell keine zweite Staffel bestellt, dennoch plant Hissrich weit über eine Season hinaus. In einem Interview (via Comic Book) verrät sie, dass sie Ideen für rund 7 Staffeln The Witcher im voraus entwickelt habe:

"Im Moment geht es nur darum, wie man Geschichten aufbaut, die das Publikum über Jahre hinweg wirklich fesseln. Das Schlimmste, was wir tun können, ist, all unsere Energien nur in die erste Staffel zu stecken und nicht darüber nachzudenken, wohin diese Charaktere wachsen können."

Aus verständlichen Gründen sei »noch nicht alles in Stein gemeißelt«, betont sie weiter. Gleichzeitig bekräftigt sie, dass sie auf das Publikum Rücksicht nehmen möchte, um mögliche Charakterentwicklungen sowie Handlungsstränge gegebenenfalls anpassen zu können.

The Witcher-Serie kommt am 20. Dezember 2019

Ob es tatsächlich sieben Staffeln The Witcher werden, bleibt abzuwarten. Zunächst einmal fiebern auch Fans der Spielereihe dem Start der ersten Staffel am 20. Dezember 2019 auf dem Streaming-Dienst entgegen. Auch wenn in erster Linie die Bücher als Vorlage dienen, erhält auch die legendäre Badewannen-Szene mit Geralt aus The Witcher 3 Einzug in die Handlung.

The Witcher - Bilder zur Netflix-Serie ansehen

Zur Besetzung gehören neben Henry Cavill in weiteren Rollen Freya Allen als Geralts Ziehtochter Ciri, Anya Chalotra als Yennefer und Anna Shaffer als Triss Merigold dabei. Außerdem spielen noch Jodhi May als Königin Calanthe, Björn Hlynur Haraldsson als Ritter Eist, Adam Levy als Druide Mousesack und Lars Mikkelsen als Stregobor mit.

