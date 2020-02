Staffel 2 von The Witcher startet erst Anfang 2021 auf Netflix. Fans hoffen, dass in den kommenden Folgen nicht nur Geralts Mentor Vesemir auftritt, sondern dieser auch von niemand Geringerem als Luke-Skywalker-Darsteller Mark Hamill verkörpert wird.

Und das aus gutem Grund: Auf Twitter kam es zum Austausch zwischen dem Star-Wars-Schauspieler und der Witcher-Showrunnerin Lauren S. Hissrich. Daraus ging hervor, dass Mark Hamill zwar angeblich keine Ahnung hat, um was es bei der Netflix-Serie geht, er der Rolle jedoch nicht abgeneigt wäre: Hissrich und sein Agent sollten doch mal Kontakt miteinander aufnehmen.

Seitdem wurde es jedoch still um ein mögliches Casting von Mark Hamill als Vesemir. Jetzt hat Netflix via Deadline jedoch die offizielle Besetzung der zweiten Staffel von The Witcher bekannt gegeben und vorerst fehlt darin von Hamill, aber auch von der Figur Vesemir jegliche Spur.

Und das, obwohl mit Lambert (Paul Bullion), Eskel (Yasen Atour) und Coen (Thue Ersted Rasmussen) sogar drei neue Hexer für die kommenden Episoden gecastet wurden.

Das ist der neue Cast von The Witcher: Staffel 2

Schon in den vergangenen Wochen gab es Gerüchte um das mögliche Casting von Schauspielern wie Kristofer Hivju (Tormund Riesentod aus Game of Thrones) oder den Auftritt von aus den Videospielen von CD Projekt Red bekannten Hexern wie Coen, Lambert oder Eskel.

Die Liste der bis dato für Staffel 2 von The Witcher bestätigten Darstellern und Charakteren, die in der ersten Season noch nicht aufgetreten sind, lautet wie folgt:

Yasen Atour (Mission: Impossible - Rogue Nation) als Coen

(Mission: Impossible - Rogue Nation) als Coen Agnes Bjorn als Vereena

als Vereena Paul Bullion (Peaky Blinders) als Lambert

(Peaky Blinders) als Lambert Thue Ersted Rasmussen (Fast & Furios 9) als Eskel

(Fast & Furios 9) als Eskel Aisha Fabienne Ross (The Danish Girl) als Lydia

(The Danish Girl) als Lydia Kristofer Hivju (Game of Thrones) als Nivellen

(Game of Thrones) als Nivellen Mecia Simson (The Hunt) als Francesca

Außerdem kehren die folgenden Schauspieler zurück, die bereits in Staffel 1 auftraten:

Henry Cavill als Geralt von Riva

als Geralt von Riva Anya Chalotra als Yennefer von Vengerberg

als Yennefer von Vengerberg Freya Allen als Ciri

als Ciri Joey Batey als Jaskier

als Jaskier MyAnna Buring als Tissaia

als Tissaia Tom Canton als Filavandrel

als Filavandrel Lilly Cooper als Murta

als Murta Jeremy Crawford als Yarpin Zigrin

als Yarpin Zigrin Eamon Farren als Cahir

als Cahir Mahesh Jadu als Vilgefortz

als Vilgefortz Terence Mayard als Artorious

als Artorious Lars Mikkelsen als Stregobor

als Stregobor Mimi Ndiweni als Fringilla Vigo

als Fringilla Vigo Royce Pierrseson als Istredd

als Istredd Wilson Radjou-Pujalte als Dara

als Dara Anna Shaffer als Triss Merigold

als Triss Merigold Therica Wilson Read als Sabrina

Mark Hamill als Vesemir: Wie stehen die Chancen?

Müssen Fans damit die Hoffnung begraben, dass Mark Hamill als Vesemir in The Witcher auftritt? Nicht unbedingt. Denn Lauren S. Hissrich verriet bereits vor einigen Wochen, dass Vesemir in Staffel 2 eine Rolle zu spielen hätte, gleichzeitig befindet sich aktuell auch noch ein Anime um den alten Hexer mit dem Titel Nightmare of the Wolf in Entwicklung.

Es ist gut möglich, dass sich Netflix die Bekanntgabe von Vesemirs Darsteller für einen späteren Zeitpunkt aufspart. Immerhin würde es sich schon um ein ziemliches Brett handeln, wenn man Luke Skywalker als Lehrer, Mentor und Meister von Geralt von Riva (Henry Cavill) rekrutieren könnte.

Genauso gut ist es möglich, dass Hissrich und Hamills Agent tatsächlich Kontakt aufgenommen haben, sich aber aktuell noch in Verhandlungen befinden. Damit könnte es noch zu früh gewesen sein, irgendetwas in Bezug auf Hamills mögliches Casting zu kommunizieren, bevor sich die Angelegenheit in trockenen Tüchern befindet.

? — Lauren S. Hissrich (@LHissrich) December 25, 2019

Fans sollten die Hoffnung also nicht unbedingt aufgeben - immerhin ist sich Hissrich bekannt dafür, ein offenes Ohr für ihre Zuschauer zu haben: Auf Twitter kommt es regelmäßig zum Austausch und Q&A's mit Witcher-Zuschauern und auch die umstrittenen Rüstungen der Ritter von Nilfgaard wurden nach heftiger Kritik an deren Design für Staffel 2 überarbeitet.