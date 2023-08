The Witcher: Staffel 3 sollte sich ursprünglich anders von Henry Cavills Geralt verabschieden

Das war's mit Henry Cavill als Geralt. Für Staffel 4 der Netflix-Serie wird es einen neuen Hexer-Darsteller geben. Bildquelle: Netflix

Die dritte Staffel von The Witcher ist mittlerweile komplett auf Netflix erschienen und damit müssen sich Fans endgültig von Henry Cavill in der Rolle von Geralt verabschieden. Ab Season 4 zückt Liam Hemsworth die Silberklinge und laut den Produzenten soll es dafür eine lore-freundliche Erklärung geben.

Was genau es damit auf sich hat, wird in der Community schon jetzt kontrovers diskutiert. Fest steht aber, dass Staffel 3 diese Frage noch unbeantwortet lässt. Wie die für gewöhnlich sehr gut informierte Witcher-Expertenseite Redanian Intelligence berichtet, hätte sich die aktuelle Season aber zumindest anders von Henry Cavill als Geralt verabschieden sollen.

Wie The Witcher: Staffel 3 endet

Seid ab dieser Stelle natürlich vor Spoilern gewarnt: Staffel 3 von The Witcher endet mit einem verletzten Geralt (Henry Cavill), der von Yennefer (Anya Chelotra) geheilt wird. Direkt darauf trennen sich ihre Wege aber schon wieder und es gibt zumindest das Versprechen, dass die beiden sich wiedersehen.

Gerald beschließt darauf hin, dass er sich nicht länger neutral verhalten kann, wenn er wirklich das Böse bekämpfen und Ciri retten will. Einen verletzten Soldaten Nilfgaards sendet er dann mit einer expliziten Warnung zu Emhyr (Bart Edwards), dass er Ciri um jeden Preis befreien wird.

Geralt, Jaskier (Joey Batey) und Milva (Meng’er Zhang) machen sich dann gemeinsam auf und dabei handelt es sich um die letzte Szene mit Henry Cavill in The Witcher. Wir wechseln daraufhin aber nochmal zu Ciri (Freya Allan) die von der Rattenbande vor einer Gruppe von Kopfgeldjägern gerettet wurde. Ciri musste dabei ihren ersten Menschen töten und erzählt den Ratten, dass sie Falka genannt werden soll - nach einer legendären Kriegerprinzessin.

Nach ihrem persönlichen Wüsten-Abenteuer steht Ciri beim Ende von Staffel 3 voll und ganz im Fokus. Bildquelle: Netflix

Wie The Witcher: Staffel 3 ursprünglich enden sollte

Redanian Intelligence zufolge war für Staffel 3 von The Witcher ursprünglich ein etwas anderes Ende geplant. Die grundlegende Ausgangssituation bleibt zwar gleich, aber wir hätten aus der Perspektive von Cahir (Eamon Farren) beobachtet, wie Milva Geralt zur Hilfe eilt.

Daraufhin wären Geralt, Jaskier und Milva gen Sonnenuntergang geritten, während sich Cahir an deren Fersen heftet. Dabei hätte es sich um einen deutlichen Teaser gehandelt, der auf Staffel 4 vorbereitet. Schon in den Büchern macht Cahir eine Wandlung von einem Schurken zu einer Art Unterstützer Geralts durch und sollte sich sogar mit dem nächsten großen Bösewicht anlegen, dessen Darsteller wir vielleicht schon kennen.

Darüber, warum genau wir dieses Ende von Staffel 3 nicht zu Gesicht bekommen haben, kann Redanian Intelligence nur spekulieren. Es liegt zumindest die Vermutung nahe, dass dieses Finale zu sehr dem des Witcher-Prequels Blood Origin geähnelt hätte. Außerdem könnte sich die Netflix-Serie etwas mehr Zeit lassen, bis Cahir sich tatsächlich Geralts Gruppe anschließt - in den Romanen wird er davor noch von Elfen gefangen genommen.

Sollte sich Staffel 4 von The Witcher an den Büchern orientieren, haben wir Cahir nicht zum letzten Mal gesehen. Bildquelle: Netflix

