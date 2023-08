»Spielt Thronefall!«: Maurice empfiehlt neuen Mittelalter-Städtebau, der auf Steam steil geht

8:58 Das Mittelalter-Aufbauspiel Thronefall sorgt bei Maurice für Begeisterung

Habt ihr Lust auf eine richtig gute Spieleempfehlung? Thronefall lautet die Antwort - zumindest, wenn es nach unserem allseits für seine Expertise respektieren Genre-Profi Maurice geht. Der hat sich das Mittelalter-Städtebauspiel nämlich genauer angeschaut und kommt zu einem höchst erfreulichen Fazit.

Die besten 6 Euro, die ihr gerade auf Steam ausgeben könnt. So lautet der Titel des Videos von Maurice, das ihr euch weiter oben anschauen könnt und in dem er euch das Spielprinzip von Thronefall näherbringt. Aber was genau macht dieses Spiel so gut, dass sogar auf Steam alle begeistert zu sein scheinen? Wir erklären es euch.

Ein Spiel mit zwei Gesichtern

Für Thronefall verantwortlich zeichnen zwei deutsche Entwickler, die sich mit ihrem Studio GrizzlyGames bereits durch das Aufbauspiel Islanders einen Namen bei Genre-Liebhabern gemacht haben. Das Gameplay mutet simpel an, wird aber im Laufe einer Partie immer anspruchsvoller:

Bei Tag herrscht Idylle. In Gestalt eines jungen Königs reitet ihr durch euer Reich und erbaut eine immer prächtiger werdende Burg. Nachts geht's dann zur Sache: Feindliche Armeen rücken uns auf die Pelle und wir müssen sie abwehren und bis zum Morgengrauen überleben.

Gelingt uns das, sacken wir Gold ein und können uns damit den ganzen Tag lang auf die nächste Abenddämmerung vorbereiten, wenn erneut Feinde an unser Burgtor klopfen.

Eure Burganlage wird im Laufe einer Partie immer imposanter.

Das Gameplay hat aber ein paar besondere Feinheiten. So können wir etwa nur an festgelegten Punkten auf der Map bauen. Neue Gebäude schalten wir frei, indem wir unsere Hauptburg mit dem des Nachts eroberten Gold aufwerten.

Außerdem müsst ihr immer wieder wichtige Entscheidungen treffen: Welche Einheiten produziert ihr, welche Gebäude errichtet ihr zu welchem Zeitpunkt? Außerdem müsst ihr euch um eure Wirtschaftsgebäude kümmern, die natürlich von feindlichen Soldaten gezielt angegriffen werden.

Auf Steam herrscht über Thronefall fast einhellige Meinung. Bei knapp über 2.000 Bewertungen fallen nur ein paar Dutzend negativ aus, weit über 1.900 sind positiv. Wenn ihr ebenfalls mal reinschnuppern wollt, könnt ihr das derzeit sogar besonders günstig. Denn das Spiel ist nochmals um 10 Prozent reduziert, kostet euch also nur noch 6,20 Euro.

Falls ihr solche Geheimtipps in Zukunft aus erster Hand bekommen wollt: Maurice streamt 5 Tage die Woche auf Twitch und veröffentlicht regelmäßig Kolumnen und Analysen auf YouTube.

Habt ihr Thronefall bereits gespielt und seid ihr ebenso begeistert wie Maurice? Welche Aspekte des Spiels gefallen euch am meisten? Oder konnte euch der Titel nicht überzeugen? Wenn dem so sein sollte, was genau hat euch gestört und warum? Wir sind gespannt auf eure Meinungen und Erfahrungen, also schreibt sie uns gerne in die Kommentare!