Für Marvel wird ein Walking-Dead-Star zu einem der mächtigsten Helden und Schurken gleichzeitig

Der Schöpfer von The Walking Dead hat sich verplappert! Über Monate hinweg rankten sich allerlei Gerüchte und Spekulationen zu Steven Yeun, in welche Rolle er für das Marvel Cinematic Universe schlüpfen könnte. Nun hat Robert Kirkman durchsickern lassen: Der Star aus der Zombie-Serie und dem Amazon-Hit wird zu Robert Reynolds a.k.a. The Sentry.

Steven Yeun wird für Marvel zu The Sentry

Wer The Sentry überhaupt sein soll? Robert Reynolds ist einer der mächtigsten Superhelden der Marvel-Comics, der über die Kraft von tausend explodierenden Sonnen verfügt. (Krass.) Mit The Sentry ist also nicht zu spaßen. Tatsächlich gelangte Reynolds ähnlich wie Steve Rogers a.k.a. Captain America an seine Superkräfte: Ihm wurde ein Supersoldaten-Serum injiziert, das aber einen hohen Preis verlangt.

Denn Robert Reynolds ist psychisch extrem instabil und leidet unter Paranoia sowie Wahnvorstellungen. Der ein oder andere Schurke wie zum Beispiel Norman Osborn haben sich deswegen The Sentrys Schwäche bereits zunutze gemacht. Die größte Gefahr geht aber von Sentrys Alter-Ego namens The Void aus, das nicht nur regelmäßig die Erde, sondern gleich das gesamte Universum gefährdet.

In welchem Film stößt Steven Yeun zum MCU?

Steven Yeun soll in The Thunderbolts zum Marvel Cinematic Universe stoßen. Der für den 23. Juli 2025 angesetzte Kinofilm dreht sich um ein Team aus Anti-Helden und (ehemaligen) Schurken, wie zum Beispiel Bucky Barnes (Sebastian Stan), Yelena Belova (Florence Pugh), John Walker (Wyatt Russell) oder Ghost (Hannah John-Kamen).

Leichte Spoiler-Warnung: Berichten zur Story von The Thunderbolts zufolge wird The Sentry zuerst als Verbündeter des Teams von Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus) auftreten, aber sich im späteren Verlauf des Films zu einer Bedrohung entwickeln. Und das deutet natürlich daraufhin, dass es die Thunderbolts mit The Void zu tun bekommen.

Woher Kirkman das weiß? Nach The Walking Dead arbeiten Kirkman und Yeun erneut für eine weitere Serien-Adaption des Comic-Autors zusammen. Aktuell läuft bei Amazon Prime Video die zweite Staffel Invincible und damit dürften Yeun und Kirkman wieder viel miteinander zu tun bekommen haben.

Dass der zukünftige Marvel-Darsteller seinem langjährigen Kollegen gesteckt hat, welche Superhelden-Rolle er für das MCU übernimmt, ist damit alles andere als unwahrscheinlich. Kirkman selbst hat daraufhin die Info im Gespräch mit dem YouTuber David Finch geteilt. Das haben dann mittlerweile auch etablierte Insider wie CanWeGetSomeToast bestätigt.

Was gerade sonst bei Marvel passiert

Ursprünglich sollte Thunderbolts unter der Regie von Jake Schreier (Beef, Robot & Frank) bereits 2024 in den Kinos starten. Doch da sich große Film- und TV-Studios über Monate hinweg weigerten, Drehbuchautoren und Schauspielern fairere Arbeitsbedingungen und bessere Löhne zu gewähren, kam es zu einem großen Streik - der konnte mittlerweile beigelegt werden.

Jetzt erscheinen zahlreiche Filme und Serien sehr viel später und Thunderbolts am 23. Juli 2025. Mehr zur Zukunft von Marvel im Kino und auf Disney Plus findet ihr unter den folgenden Links:

Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an Thunderbolts und das Team aus Anti-Helden und Super-Schurken? Freut ihr euch darüber, dass der Walking-Dead- und Invincible-Darsteller Steven Yeun ein Teil des Marvel Cinematic Universe wird? Wie zufrieden seid ihr mit aktuellen MCU-Filmen und -Serien Lasst es uns in den Kommentaren wissen!