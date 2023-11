Der neueste Marvel-Film mausert sich zum größten MCU-Flop, aber den Nachwuchs-Star juckt das kein bisschen

Der neue Marvel-Film mit Carol Danvers, Kamala Khan und Monica Rambeau tut sich im Kino ganz schön schwer. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

The Marvels läuft erst seit Kurzem im Kino, ist aber auf dem besten Weg, zum möglicherweise größten Flop des Marvel Cinematic Universe zu werden: Nach einem enttäuschendem Startwochenende stellt der Film von Regisseurin Nia DaCosta einen weiteren Negativrekord auf.

Bruchlandung für The Marvels im Kino

In Anbetracht eines Budgets von stolzen 270 Millionen US-Dollar konnte The Marvels an seinem ersten Wochenende nur 47 Millionen einspielen. Damit kommt der Film auf eine schlechtere Bilanz als der bisherige letzte Platz: Der Unglaubliche Hulk von 2008 - wir berichteten bereits darüber.

Doch in der darauffolgenden Woche wurde es nicht besser - ganz im Gegenteil: So hat The Marvels seitdem nur magere zehn Millionen US-Dollar eingespielt, was einen Absturz in der Höhe von 77,9 Prozent darstellt (via Collider). Auch hier wird der bisherige Negativrekordhalter (in diesem Fall Ant-Man and the Wasp: Quantumania mit 69,9 Prozent) abgelöst.

Um keinen Verlust zu machen, müsste The Marvels über seine Kinolaufzeit allerdings mindestens das Doppelte des eigenen Budgets einspielen. Dass das Abenteuer von Carol Danvers (Brie Larson), Kamala Khan (Iman Vellani) und Monica Rambeau (Teyonah Parris) das noch hinbekommt, lässt sich guten Gewissens anzweifeln.

Falls ihr euch übrigens fragt, warum The Marvels so sehr floppt, könnt ihr darüber bei unseren Kollegen von Moviepilot nachlesen.

Der maue Erfolg bereitet Kamala Khan kein Kopfzerbrechen

The Marvels ist natürlich der erste große Marvel-Kinofilm für die 21-jährige Nachwuchs-Darstellerin Iman Vellani. Nach ihrer persönlichen TV-Serie auf Disney Plus, stellt Vellani auch in The Marvels den nicht ganz so heimlichen Star des Kinofilms dar - ihre Performance haben wir auch in unserer Filmkritik als besonderes Highlight hervorgehoben.

Iman Vellani verrät im Interview mit Yahoo, dass ihr die maue Performance von The Marvels an den Kinokassen keine Sorgen bereitet. Stattdessen blickt sie optimistisch in die Zukunft und freut sich auf die Gelegenheit, in der Rolle von Kamala Khan erneut die Welt beziehungsweise das Universum retten zu dürfen:

Ich will mich auf nichts konzentrieren, was sich meiner Kontrolle entzieht, denn was soll das überhaupt bringen? Das ist die Baustelle von [Disney-CEO] Bob Iger. [Die Performance an den Kinokassen] hat mit mir nichts zu tun. Ich bin zufrieden damit, wie der Film geworden ist und die Leute, die mir wichtig sind, hatten ihren Spaß damit. Es macht mir wirklich Spaß, diesen Film zu sehen und das ist etwas, worauf es bei diesen Filmen ankommt. Es geht um Superhelden, die Geschichte spielt sich im Weltall ab, es wird nicht besonders tiefgründig und es geht um Teamwork und Schwesternschaft. Es ist ein spaßiger Film und ich bin froh darüber, dass ich das mit Leuten teilen darf.

Wie sieht die MCU-Zukunft von Kamala Khan aus?

Iman Vellani hatte sich erst kürzlich für eine zweite Staffel ihrer MCU-Serie Ms. Marvel ausgesprochen, allerdings ist nicht bekannt, ob es dafür tatsächlich Pläne gibt. Dass wir die Nachwuchs-Darstellerin in kommenden MCU-Projekten wiedersehen, ist mehr als wahrscheinlich: Spätestens in Avengers 5 oder sogar einem potenziellen Spin-Off zu den Young Avengers.

Habt ihr The Marvels bereits im Kino gesehen und wenn ja, wie gut hat euch der neueste Film des Marvel Cinematic Universe gefallen? Würdet ihr euch über eine zweite Staffel zu Ms. Marvel freuen oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Wie zufrieden seid ihr insgesamt mit aktuellen Filmen und TV-Serien des MCU?