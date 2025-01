Der TikTok-Ban in den USA reißt ein beliebtes Marvel-Spiel plötzlich mit in den Abgrund

Mit der TikTok-Sperre wurde Marvel Snap zum unglücklichen Kollateralschaden.

Am vergangenen Samstagabend erlebten die Spieler von Marvel Snap in den USA eine unangenehme Überraschung: Das beliebte Sammelkartenspiel war plötzlich nicht mehr spielbar und auch aus den App-Stores verschwunden.

Der Grund: Eine nationale Sicherheitsmaßnahme, die ursprünglich auf die Social-Media-Plattform TikTok abzielte, hatte anscheinend unbeabsichtigte Opfer gefordert – darunter auch Marvel Snap und weitere Apps aus dem Portfolio des TikTok-Mutterkonzerns ByteDance.

Mit der Verabschiedung eines Gesetzes, das TikTok in den Vereinigten Staaten verbietet, wurde Marvel Snap praktisch über Nacht ebenfalls vom Netz genommen. Der Publisher des Spiels, Nuverse, ist ein Tochterunternehmen von ByteDance, der Firma hinter TikTok.

Second Dinner, das in Kalifornien ansässige Entwicklerstudio hinter Marvel Snap, zeigte sich von der Situation ebenso überrascht wie die Spieler. Auf Twitter erklärte das Studio:

Marvel Snap ist vorübergehend in den USA weder spielbar noch in den App-Stores verfügbar. Das war für uns genauso unerwartet wie für euch. Wir arbeiten bereits daran, die Situation zu klären und das Spiel so schnell wie möglich zurückzubringen.