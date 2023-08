Marvel Snap: Der Mobile-Megahit ist überraschend ab sofort auch für PC verfügbar

Superhelden wohin der kartenfreudige Spieler auch blickt, Marvel Snap ist seit dem 22. August auf Steam verfügbar.

Was ist besser als einen Superhelden in der Tasche dabeizuhaben? Vielleicht Dutzende in hunderten Designvarianten auf dem heimischen PC-Monitor aufeinander zu hetzen? Marvel Snap hat von seinem Erfolg auf Mobiles befeuert den Sprung rüber auf den PC geschafft und ist seit wenigen Stunden auf Steam kostenlos herunterladbar. Das Spiel finanziert sich wie viele Titel in diesem Genre über Ingame-Käufe.

Denn bei Marvel Snap handelt es sich um ein Sammelkartenspiel, welches bei dem Namen wenig verwunderlich das berühmt-berüchtigte Universum der Helden und Schurken als Schauplatz mitbringt.

1:02 Marvel Snap: Mobile-Hit will an Riesenerfolge auf Steam anknüpfen

Der Titel gehört auf Mobile-Geräten zu den absoluten Tophits der jüngeren Vergangenheit, so hat er mehrere Branchenpreise gewonnen. Unter anderem wurde das Spiel bei den Game Awards als Bestes Mobile-Spiel ausgezeichnet

Das zentrale Versprechen der Entwickler ist derweil, dass alles im Spiel auf einen Drei-Minuten-Zyklus zugeschnitten ist. Jede Partei soll im Schnitt nicht länger als 180 Sekunden dauern.

Was bietet Marvel Snap noch?

Der Titel wirbt mit allerlei Argumenten, die natürlich vor allem Fans des Marvel-Universums ansprechen sollen. Denn abseits der zahlreichen heldenhaften Vertreter aus diesem Kosmos beinhaltet Marvel Snap noch mehr an Content und Ideen:

Mehr als 50 verschiedene Schauplätze aus dem Marvel-Universum, jeder mit ikonischen, spielverändernden Effekten

Achja, natürlich, ehe wirs vergessen: Groot.

Snap-Mechanik, um ähnlich wie beim Setzen beim Poker ein gutes Deck auszunutzen oder schlicht um zu bluffen

Es gibt jeden Helden oder Schurken in etlichen unterschiedlichen Stilen, zum Beispiel: von klassischen Comics inspiriert, Chibi-, 8-Bit- oder Cartoon-Variante.

Im Gegensatz zu anderen Vertretern des Sammelkartenspiel-Genres gibt es in Marvel Snap keine Karten-Packs. Ihr verdient euch neue ganz schlicht, indem ihr spielt.

Und? Seid ihr bereit für die ein oder andere wilde Runde Superhelden-Karten-Action für zwischendurch? Habt ihr den Titel bereits auf einem mobilen Gerät ausprobiert? Oder seit ihr im Endeffekt bereits nach wenigen Zeilen dabei ausgestiegen, diese News zu lesen, da es sich um ein Free2Play-Spiel handelt? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!