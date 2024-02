Tomb Raider Remastered warnt vor veralteten Stereotypen im Spiel, entfernt sie aber nicht

Manche Darstellungen in den Tomb-Raider-Spielen sind nicht nur grafisch veraltet.

Die Spiele Tomb Raider 1 - 3 sind gerade als Remastered-Neuauflage mit aufpolierter Grafik erschienen. Inhaltlich ändert sich wenig – und deswegen enthält das Spiel von Crystal Dynamics eine Content-Warnung. Die bezieht sich auf rassistische Stereotypen in den Spielen, allerdings verzichten die Entwickler auf eine Entfernung und hoffen stattdessen auf einen »Lerneffekt«.

Wovor das Spiel warnt

Beim Spielstart öffnet sich ein Warnhinweis mit folgendem Wortlaut:

Die Spiele in dieser Sammlung enthalten beleidigende Darstellungen von Menschen und Kulturen, die ihre Wurzel in rassistischen und ethnischen Vorurteilen haben. Diese Stereotypen sind zutiefst verletzend, nicht entschuldbar und entsprechen nicht unseren Wertvorstellungen bei Crystal Dynamics. Statt diese Inhalte zu entfernen, haben wir entschieden, sie hier in ihrer unveränderten Originalform zu präsentieren, in der Hoffnung, dass wir ihren verletzenden Einfluss wahrnehmen und daraus lernen.

Die Entwickler gehen nicht ins Detail, welche Darstellungen genau gemeint sind; mehrere Medien wie IGN spekulieren, dass es vor allem um die Darstellung von südpazifischen Inselbewohnern im dritten Teil geht, die implizit als Kannibalen dargestellt werden und tierähnliche Laute von sich geben.

Die Sammlung Tomb Raider 1 - 3 Remastered ist am 14. Februar 2024 erschienen und enthält neben verbesserter Grafik auch sämtliche Erweiterungen von damals sowie technische Verbesserungen, etwa bei der Steuerung. Die Spiele sind für PC, PS5, PS4, Xbox X/S, Xbox One sowie Nintendo Switch verfügbar.

Keine Kommentarfunktion? Aufgrund des erwarteten hohen Moderationsaufwands haben wir die Kommentare ins Forum verschoben. Dort könnt ihr wie gewohnt kommentieren. Hier geht's zum Forenthread

Die ersten drei Tomb-Raider-Spiele erschienen 1996, 1997 und 1998. Die Reihe um die ballernde Archäologin Lara Croft hat zahlreiche weitere Teile und Spin-Offs hervorgebracht, der aktuellste neue Titel Shadow of the Tomb Raider kam 2018 raus. Noch ist kein weiterer Nachfolger angekündigt, aber Crystal Dynamics hat 2022 durchblicken lassen, dass man an einem Spiel in Unreal Engine 5 arbeitet.