Torchlight Frontiers wurde bisher nur in einem ersten Teaser angekündigt, ohne konkretes Gameplay, dafür mit dem Schlagwort MMO. Viele Fans zeigen sich dem gegenüber äußerst skeptisch, vermuten ein Multiplayer-orientiertes Spin-Off, das modernen Service-Game-Trends hinterherläuft. Doch im ersten Dev Diary klärt Chef-Entwickler Max Schaefer auf - und stellt gleichzeitig sein neues Team von Echtra Games vor.

Das Studio wurde nach Schaefers Weggang vom alten Torchlight-Entwickler Runic gegründet, das sich stattdessen auf das Action-Adventure Hob konzentrierte und aufgrund schlechter Verkaufszahlen geschlossen wurde. Echtra Games werkelt indes unter Leitung Schaefers (der schon an Diablo 1 und 2 mitgearbeitet hat) am neuen Torchlight Frontiers.

Im Video beteuert Schaefer, dass es sich bei Frontiers um ein waschechtes Torchlight und ein ebenso waschechtes Action-Rollenspiel handelt. Wer die Vorgänger gespielt hat, solle sich sofort zurechtfinden. Die Hack&Slay-Kämpfe würden sich genauso wuchtig und direkt anfühlen - kurz: Man sollte hier kein MMORPG mit indirekter Bedienung erwarten.

Der MMO-Aspekt, so Schaefer, bezieht sich lediglich darauf, dass die Spielwelt eben auch von anderen Spielern bevölkert und konstant mit neuen Inhalten erweitert wird. In dieser Hinsicht bemüht sich Torchlight Frontiers also offenbar sehr wohl, den Trends moderner Service-Games gerecht zu werden. Wobei das Rivalen wie Path of Exile und Diablo 3 ja nicht anders handhaben.

Wir werden uns Torchlight Frontiers auf der Gamescom 2018 ausführlich zur Brust nehmen und berichten euch natürlich zeitnah, wie sich der Nachfolger des Action-Rollenspiels spielt.

