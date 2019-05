Ihr wollt den Tyrannen Dong Zhuo in Total War: Three Kingdoms nicht stürzen, sondern seine Fraktion selbst spielen? Könnt ihr! Der finstere Herrscher ist der Anführer der geheimen, zwölften Fraktion, die ist allerdings nicht von Anfang an verfügbar. Das Auswahl-Menü gibt euch nicht einmal einen Hinweis, dass da überhaupt noch was fehlt!

Ihr könnt Dong Zhuo auf zwei Arten freischalten:

Besiegt seine Armee auf der Weltkarte. Das ist allerdings oftmals gar nicht so leicht, weil er durch ein Event meistens schon sehr früh in der Kampagne stirbt und davor gar nicht das Spiel als General betritt. Ihr müsst also das Glück haben, dass er lange genug überlebt, bis ihr ihn besiegen könnt.

Das ist allerdings oftmals gar nicht so leicht, weil er durch ein Event meistens schon sehr früh in der Kampagne stirbt und davor gar nicht das Spiel als General betritt. Ihr müsst also das Glück haben, dass er lange genug überlebt, bis ihr ihn besiegen könnt. Krönt euch zum Kaiser. Das könnt ihr erreichen, indem ihr entweder als einer der ersten drei Spieler genug Prestige für den Königsrang erlangt oder die Kaiserstadt eines Konkurrenten besetzt. Prestige sammelt ihr unter anderem, indem ihr eure Städte ausbaut.

Dong Zhuos Startposition unterscheidet sich drastisch von der der anderen Kriegsfürsten: Er beginnt als eine der mächtigsten Fraktionen und hat das ganze Han-Kaiserreich als Vasall. Der größte Krieger des Landes, Lü Bu, dient ihm als enorm starker General. Dafür ist er in ganz China verhasst und tut sich schwer mit Diplomatie, wenn er nicht seine besondere Einschüchterungs-Ressource für Drohungen einsetzt.

Das beste Total War seit Jahren! (aber nicht für jeden) - Total War: Three Kingdoms im Test

Außerdem könnt ihr sehr schnell euren Fraktionsführer zu Lü Bu wechseln, wenn euch Dong Zhuo selbst nicht zusagt. Sehr früh im Spiel wird eine Event-Kette beginnen, in der ihr die beiden entweder gegeneinander aufstacheln oder miteinander versöhnen könnt.

Diese Events laufen im historischen und romantischen Modus unterschiedlich ab: Einmal geht es um eine Palastintrige, einmal um die schöne Verführerin Diaochan. In beiden Fällen könnt ihr Lü Bu dazu bringen, Dong Zhuo zu ermorden und selbst die Kontrolle zu übernehmen. Dann spielt ihr fortan mit dem größten Krieger Chinas als Fraktionsführer. Wie ihr das erreicht, haben die Entwickler auch in einem Video demonstriert: