Trailer der Woche: Cyberpunk 2077 macht Ernst, deutsche Strategie am Horizont

Schauspieler Idris Elba spielt in der Erweiterung Phantom Liberty für Cyberpunk 2077 eine wichtige Rolle.

Strategisches Chaos, effektgewitterndes Geballer, The Boys goes X-Men : Jetzt folgen mal wieder die sehenswertesten Trailer der Woche.

Wir zeigen euch das deutsche Strategiespiel Warcana, eine Waffenschau der neuen Erweiterung zu Cyberpunk 2077 und ein taufrisches Serien-Spinoff zur überdrehten Superheldenparodie The Boys.

Welche kleinen Steam-Hits den meisten von euch entgangen sein dürften, verrät euch dieser Artikel:

Neue Spiele 5 neue Steam-Hits, die ganz tief unter den Wellen tauchen von Christian Just

Platz 3: Warcana

0:58 In der deutschen Echtzeitstrategie Warcana müsst ihr euch riesigen Horden an Gegnern stellen

Es braucht nicht immer ein Millionenbudget, damit ein Trailer etwas mit uns macht. Warcana schafft das auch sparsamer. Viel mehr als etwas Gameplay ist nicht zu sehen, aber es kribbelt uns schon ganz schön unter den Fingern.

Treffsicherer Retrostil, strategischer Basenbau, eimerweise schwärmende Gegner: Der Trailer schürt die Hoffnung, dass der Osnabrücker Entwickler 1000 Orks da etwas sehr Unterhaltsames in Entwicklung haben könnte. Einziger Wermutstropfen: Warcana soll erst irgendwann 2024 erscheinen.

Bis dahin gibt's aber genügend Alternativen für geneigte Strategen:

Zum Thema Die spannendsten Strategiespiele, die 2023 erscheinen von Fabiano Uslenghi

Platz 2: Gen V (The Boys Spinoff)

2:20 The Boys: Das Spin-off verkürzt schon bald das Warten auf Staffel 4 - jetzt gibt's einen Trailer

Kein Spiel, eine Serie: Gen V wird das erzählerische Universum von The Boys bei Amazon Prime erweitern. Der Trailer gibt schonmal einen Vorgeschmack über den gewohnt abgedrehten Ton. Kleines Beispiel: Eine winzige Heldin taucht aus dem blutigen Ohr eines Typen auf. Äh. Okay?

In Gen V schreiben sich Jugendliche mit besonderen Fähigkeiten in der Uni des Vought-Konzerns ein. Gewisse X-Men-Vibes, außer dass hinter der ordentlichen Fassade der Hochschule kein großväterlicher Professor X herrscht, sondern eine dunkle Bedrohung. Ehe sie es sich versehen, stecken die Studenten knietief im Schlamassel.

Indes warten Fans auf den Start der vierten Staffel The Boys. Die verzögert sich allerdings wegen des Autorenstreiks in den USA. Was wir schon über Staffel 4 wissen, erfahrt ihr hier:

Platz 1: Cyberpunk 2077

1:37 Cyberpunk 2077 enthüllt im schießwütigen Trailer einige neue Waffen von Phantom Liberty & Update 2.0

Cyberpunk 2077 bringt in rund zwei Wochen die erste (und einzige) Erweiterung Phantom Liberty heraus. Und weil Action in einem Actionspiel nicht unwichtig ist, zeigt der Trailer den Einsatz einiger neuer Waffen, die mit der Erweiterung und dem dazugehörigen Update 2.0 ins Spiel kommen.

Manchmal sind auch die einfachen Dinge einen Blick wert: Effektreiches Geballer, das passend zu einem fetzigen Soundtrack geschnitten wurde, kann halt schon beim Zuschauen unterhalten. Und neue Features wie die tatsächliche Verfolgung durch Polizeiautos tragen die Hoffnung in sich, dass sich die Open World von Cyberpunk 2077 in Zukunft etwas glaubwürdiger anfühlen dürfte.

Welcher Trailer hat euch diese Woche am besten gefallen? Ist es vielleicht einer, den wir hier nicht aufgeführt haben? Schreibt es gerne in die Kommentare!