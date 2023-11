Trailer der Woche: Starfield geht jetzt eine der größten Schwächen an

Starfield setzt an einem der größten Kritikpunkte an und liefert DLSS nach.

Starfield zeigt, was das neu hinzugefügte DLSS für die Performance im Weltraum-Rollenspiel leisten kann und begegnet damit der Kritik zahlreicher Spieler und Spielerinnen. Indes scheint ein Großteil der User allerdings schon weitergezogen zu sein.

Wir zeigen euch die wichtigsten, besten, aufregendsten und überraschendsten neuen Trailer. Neben Starfield bringt das altehrwürdige MMO Herr der Ringe Online neue Inhalte und der fiktive Albtraum japanischer Großstädte kehrt in einem bildgewaltigen Film zurück. Viel Spaß!

Platz 3: Starfield

1:14 Dieses wichtige Starfield-Update kommt für viele zu spät: Performance-Vergleich mit Nvidias DLSS

Schon bevor Starfield erschienen ist, gab es Ärger mit den Fans. Bethesda hatte eine Partnerschaft mit AMD bekannt gegeben und auf die aufploppenden Fragen nicht reagiert, ob denn auch Nvidias Technik DLSS im Rollenspiel unterstützt werde. Zum Release wurden die Befürchtungen gewiss: kein DLSS-Support. Modder brachten es kurz darauf selbstständig ins Spiel.

Jetzt legt Bethesda mit offiziellem Support nach. Im Trailer seht ihr, was DLSS leistet. Insbesondere mit Frame Generation zeigt sich ein deutlicher Leistungssprung. In der Zwischenzeit hat Starfield allerdings rund 90 Prozent seiner Spielerschaft bei Steam bereits verloren. Von einstmals 330.000 gleichzeitig aktiven Usern sind derzeit noch rund 37.000 aktiv. Das Update ist bereits verfügbar:

Platz 2: Herr der Ringe Online

1:00 Der Herr der Ringe Online: Nach 16 Jahren wird das MMO mit den Korsaren von Umbar noch größer

Es ist doch immer wieder wunderbar zu sehen, wenn ein in Internetjahren gemessen uraltes Spiel immer noch eine treue Fangemeinde unterhält. Herr der Ringe Online gehört definitiv dazu. Das rechtfertigt für Daybreak Games und Warner Brothers sogar nach 16 Jahren noch neue Inhalte, die ihr euch im Trailer anschauen könnt.

Die Korsaren von Umbar bieten unter anderem vier neue Gebiete, Hunderte neue Quests und einen neuen Raid. Warten braucht ihr darauf nicht mehr, denn die Erweiterung ist bereits erschienen.

Platz 1: Godzilla Minus One

1:59 Godzilla größer und böser denn je: Der neue Trailer zu Minus One ist ein Fest für Kaiju-Fans

Nukleare Ängste haben die japanische Gesellschaft geprägt wie wohl keine andere auf der Welt. Die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki am Ende des Zweiten Weltkriegs veränderten auch die Kultur in Japan. Eine der bekanntesten Marken, die sich damit beschäftigen, heißt Godzilla. Ein gigantisches Monster mit nuklearen Kräften erhebt sich aus dem Meer und verwüstet Megametropolen.

Die klassische Filmreihe aus den 1950ern bekam schon früher Reboots, aber auch das ist Jahre her. Am 1. Dezember kehrt das Monster in Godzilla Minus One mit moderner CGI in die deutschen Kinos zurück – und fängt erneut ganz von vorne an. Federführend ist der renommierte japanische Regisseur Takashi Yamazaki (Dragon Quest: Your Story). Im Trailer fliegen Busse, Zugwagons und Schiffe durch die Gegend wie Spielzeug, wenn Godzilla sein Unwesen treibt.