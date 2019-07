Trailer zu MHW: Iceborne stellt Glavenus und weitere Monster vor

Treue Fans haben es durch den Teaser im letzten Trailer schon gewusst, aber jetzt ist es offiziell: Glavenus kommt in Monster Hunter World: Iceborne und wird im aktuellen Gameplay-Trailer vorgestellt.

Im Trailer werden ebenfalls der Spielerraum und der Sammelplatz im neuen Hub Seliana gezeigt, sowie zwei neue Sub-Spezies für Anjanath und Odogaron. Und was die Fans besonders freuen dürfte: Am Ende wird ein weiterer alter Bekannter für Monster Hunter World angedeutet.

Da hat selbst Brutalo Diablos nichts mehr zu lachen...

Wer ist Glavenus? Glavenus ist eine Kampfwyvern die in Monster Hunter Generations eingeführt wurde. Das wichtigste Merkmal des Monsters ist ein riesiger Schweif, den es wie ein Schwert schwingen und sogar mit den Zähnen schärfen kann. Außerdem setzt uns Glavenus noch mit feurigen Explosionen zu. Wie Tigrex wird er in Monster Hunter World wahrscheinlich neue Angriffsmuster mitbringen.

Anjanath und Odogaron sind zwei bereits bekannte Monster aus Monster Hunter World. Wie Legiana mit Shrieking Legiana erhalten sie in Iceborne neue Unterarten. In der Regel bringen die andere Elemente und Angriffe, sowie natürlich neue Rüstungen und Waffen mit.

Bei Fulgur-Anjanath handelt es sich um einen Anjanath der Elektro-Attacken verwendet, so wie man es zum Beispiel von Tobi Kadachi kennt. Der ursprüngliche Anjanath hat Feuer als Element.

Ebony Odogaron alias Vulkan-Odogaron ist wiederum eine düstere Version von Odogaron, den man vor allem für seine fiesen Klauen fürchtet. Die verursachen nämlich Blutungen beim Jäger. Das Element des neuen Odogarons scheint Drache zu sein.

Bei den Iceborne-Trailern ist es mittlerweile zur Tradition geworden am Ende noch ein neues Monster anzudeuten. In diesem Fall war das noch ein alter Bekannter: Brachydios kehrt zurück. Der recht eindeutige Hinweis darauf ist der für das Monster typische grüne Schleim, der am Ende des Trailers zu sehen ist.

