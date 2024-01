Twitch angeblich kurz davor, 35 Prozent der Belegschaft zu entlassen: 500 Angestellte betroffen

Twitch soll in Kürze neue Entlassungen ankündigen.

Die Streaming-Plattform Twitch soll im Laufe des heutigen Tages weitere Entlassungen bekanntgeben. Insgesamt 500 Angestellte sollen davon betroffen sein - das wären stolze 35 Prozent der gesamten Belegschaft.

Noch steht die offizielle Bestätigung dieses Stellenabbaus aus. Renommierte Nachrichtenmagazine wie Bloomberg berufen sich jedoch auf anonyme interne Quellen, die von den Plänen des Unternehmens erfahren haben wollen.

Nicht die erste Entlassungswelle

Sollte sich Twitch tatsächlich von weiteren 500 Angestellten trennen, wären dies nicht die ersten personellen Abgänge in der jüngeren Historie des zu Amazon gehörenden Konzerns. Bereits im März 2023 mussten 400 Mitarbeiter ihren Hut nehmen, kurz nachdem der langjährige Twitch-CEO Emmett Shear seinen Abschied verkündet hatte.

Der Grund für die neuen Entlassungen soll laut Bloomberg die nach wie vor fehlende Profitabilität von Twitch sein. Aufgrund der hohen Betriebskosten hatte die Streaming-Plattform kürzlich verkündet, in Südkorea den Stecker zu ziehen, wovon einige der beliebtesten Streamer betroffen sind.

Da auch die EU-Kommission plant, für große Anbieter Netzgebühren einzuführen (via Heise), bleibt abzuwarten, ob Twitch sich in Zukunft auch in Europa von weiteren Märkten verabschieden wird.

1:31:39 Warum brennt die Spieleindustrie?

Twitch schrumpft immer weiter

Wie stark sich Twitch alleine in den vergangenen 12 Monaten verändert hat, verdeutlicht ein Blick auf die nackten Zahlen. Sollten sich die von Bloomberg berichteten 500 Kündigungen bestätigen, käme Twitch auf eine Belegschaft von etwa 930 Angestellten - und wäre damit nur noch halb so groß wie vor einem Jahr.

Auch andere Abteilungen von Amazon mussten jüngst Stellenkürzungen vornehmen. Die Spielesparte Amazon Games trennte sich im vergangenen Jahr ebenfalls von 180 Mitarbeitern. Der Gesamtkonzern Amazon kommt 2023 sogar auf stolze 18.000 Stellenstreichungen.

Damit steht Amazon aber längst nicht alleine da. Zahlreiche Unternehmen bauen Stellen ab, vor wenigen Tagen erst der Engine-Entwickler Unity. Wir haben in einem Plus-Report mit den Betroffenen solcher Maßnahmen gesprochen.

Wie oft schaut ihr euch Streamer auf Twitch an? Stellt die Plattform einen wichtigen Teil eures Gaming-Alltags dar oder nutzt ihr die Plattform nur für wichtige Events wie etwa die Game Awards oder andere Shows? Wie denkt ihr über die aktuellen Kündigungsmeldungen aus der Spielebranche? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare, aber bleibt bitte sachlich und freundlich zueinander.