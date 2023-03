Twitch hat einen neuen CEO und Streamer und Zuschauer sind skeptisch - was steckt dahinter?

Der vormalige President von Twitch, Dan Clancy, übernimmt den Posten als CEO. Die Freude hält sich bei Streamern und Zuschauern aber in Grenzen.

Nach 16 Jahren verlässt der Mitbegründer und bisherige CEO Emmett Shear das Live-Stream-Videoportal Twitch. Seinen Posten übernimmt der vormalige President der Plattform, Dan Clancy. Streamer und Zuschauer sind aber skeptisch, ob sich das zukünftig positiv auf die Plattform auswirken wird.

Wieso hat Shear die Firma verlassen?

In einer Blognachricht äußert sich Shear zu seinem Weggang. Als Hauptgrund nennt er sein neugeborenes Kind. Es gibt Stimmen im Internet, die bereits seit einigen Jahren das Gefühl haben, Shear hätte seine Rolle vernachlässigt. So schreibt beispielsweise auch Twitter-User Mat: Ich wäre eigentlich glücklich, weil ich das Gefühl habe, Emmett ist seit einiger Zeit kaum bei der Sache aber … meine Hoffnung ist nicht besonders hoch.

Das sagen User über den neuen CEO

Dan Clancy beginnt seine Position als CEO mit viel Gegenwind. Bereits in seiner Rolle als President von Twitch konnte er nur wenig Sympathiepunkte erringen.

Der Streamer Jakenbake äußerte sich nach einem Treffen mit Clancy im Oktober 2022 deutlich niedergeschlagen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

[…] Ehrlich gesagt, ich fühle mich nicht sehr sicher als Streamer auf der Plattform mit jemandem, der so wenig versteht, was Streamer brauchen und wollen. Super komisch. Ich bin irgendwie mit einem deprimierten Gefühl gegangen.

Zum CEO-Wechsel äußerte sich Jakenbake etwas positiver:

Ich hatte meine Beschwerden, bin aber optimistischer geworden, dass wir in Zukunft mehr positive Veränderungen sehen werden. Ich hoffe, Twitch wächst zu einem fruchtbareren Ort für Streamer und Zuschauer gleichermaßen. Lass uns nicht hängen, Dan!

Streamer wünschen sich außerdem eine Reform bei der Preisverteilung: Streamer wünschen sich 70 Prozent der Einnahmen, sodass 30 Prozent an Twitch gehen. Aktuell besteht jedoch eine 50/50-Vereinbarung, an der sich auch mit dem neuen CEO vermutlich nichts ändern wird.

Immerhin hat Clancy selbst in einem Blogpost im September letzten Jahres kommuniziert, dass es bei den 50 Prozent bleiben wird - die Hoffnung für Streamer ist also hierbei gering.

Seid ihr mit Dan Clancy als neuen CEO optimistisch oder fürchtet ihr euch, dass sich Twitch mit ihm an der Spitze in eine schlechte Richtung entwickeln könnte? Und was haltet ihr von der gewünschten 70/30-Bezahlung für Streamer? Eine berechtigte Forderung oder haltet ihr 50 Prozent für ausreichend? Schreibt es uns in die Kommentare!