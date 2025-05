Rund drei Stunden sprach PirateSoftware mit Twitch-Therapeut Dr. K.

Einst wurde PirateSoftware als Indie-Entwickler und ehemaliger Blizzard-Mitarbeiter gefeiert – doch nach mehreren Kontroversen und einer aufsehenerregenden Live-Beratung durch einen Therapeuten auf Twitch steht er derzeit massiv in der Kritik.

Seit Monaten häufen sich negative Reaktionen aus der Community, seine WoW-Gilde hat sich von ihm distanziert, und selbst ein Gespräch mit dem bekannten Psychologen Dr. K brachte nun keine spürbare Wende. Das vergangene Wochenende könnte damit einen weiteren Tiefpunkt in seiner Karriere markieren.

Alles begann mit einem verhängnisvollen Dungeon im Hardcore-Modus von World of Warcraft Classic: PirateSoftware, einst Teil der renommierten Streamer-Gilde OnlyFangs, zog während eines Kampfes zu viele Gegner an. Doch statt zu kämpfen, ließ er zwei seiner Teammitglieder sterben und ihre Charaktere gingen unwiderruflich verloren.

Statt sich zu entschuldigen, wich er der Verantwortung aus, schob die Schuld auf die Gruppe und ließ jede Einsicht vermissen.

Der eigentliche Grund für die aktuell massive Ablehnung liegt aber tiefer als nur beim WoW-Vorfall.

PirateSoftware hat sich über Jahre ein Profil als Indie-Entwickler mit klaren Ansichten und motivierenden Lebenslektionen aufgebaut. Viele Zuschauer schätzen ihn für seine direkte Art – auf Twitch und YouTube erreicht er zusammen fast vier Millionen Abonnenten.

Doch hinter der souveränen Fassade vermuteten viele Zuschauer eine problematische Mischung aus Selbstüberschätzung, fehlender Reflexionsbereitschaft und dem ausgeprägten Bedürfnis, stets im Recht zu sein:

Am vergangenen Wochenende suchte PirateSoftware die Bühne einer Live-Beratung beim Twitch-Therapeuten Dr. K – und lieferte damit unfreiwillig den nächsten viralen Moment, der inzwischen über 400.000-mal aufgerufen wurde.

Dr. K, mit bürgerlichem Namen Dr. Alok Kanojia, ist ausgebildeter Psychiater und Gründer der Plattform HealthyGamerGG. Er wurde durch seine Streams bekannt, in denen er mit bekannten Persönlichkeiten aus der Gaming-Szene über mentale Gesundheit spricht.

Als der Therapeut ihn auf sein überhebliches Verhalten anspricht, erwiderte PirateSoftware:

Ich denke, viele Leute interpretieren meine Aussagen fälschlicherweise als Arroganz, aber in Wirklichkeit erkläre ich nur den Kontext.

Der Psychiater nahm kein Blatt vor den Mund und hielt ihm seine Arroganz vor Augen: