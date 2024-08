Krankhaus - Check! Universität - Check! Weiter geht es in der Two-Point-Reihe mit einem abgedrehten Museum.

Habt ihr den Narrzismus und die Topfschmerzen eurer Patienten erfolgreich geheilt? Und ihr habt auch euren Abschluss in Rittersportwissenschaften mit Top-Noten absolviert? Sehr gut! Zeit zum Durchatmen bleibt aber nicht mehr viel, denn schon bald geht das abgedrehte Aufbau-Chaos in Two Point Museum weiter!

Überraschend kündigen Publisher Sega und Entwickler Two Point Studios einen Nachfolger zu Two Point Hospital und Two Point Campus an - und es ist genau das, wonach es klingt.

Was erwartet euch in Two Point Museum?

Ihr schlüpft in die Rolle eines Managers, der während der Kampagne Museen auf mehreren Karten aufbauen und intakt halten muss. Ihr stellt Arbeitskräfte ein, kauft schicke Knochen des berühmt berüchtigten Unihornus für eure Ausstellung, dekoriert eure Hallen und lockt zahlwillige Kunden in den Museumsshop. Und das alles, während ihr euch mittleren bis großen Katastrophen stellt.

In gewohnter Two-Point-Tradition dürfen natürlich ausgefallene Exponate nicht fehlen: Selbstverständlich habt ihr nicht nur Dino-Knochen, sondern auch in Gelee eingelegte und vollkommen erhaltene Raubtierchen. Eure Fleischfressenden Pflanzen eignen sich fantastisch als Liege für eure Gäste. Essen gibt es auch vom Würstchenbaum und in Halle 8 steht doch tatsächlich ein antiker Stein-Computer, der mindestens drei Jahre alt ist!

Wie das alles aussieht, zeigt euch der Trailer:

1:28 Neues Two-Point-Aufbauspiel stimmt im Trailer auf drolliges Museums-Chaos ein

Autoplay

Und was ist neu?

Ihr merkt schon: Two Point Museum bleibt der abgedrehten Reihe treu - verspricht aber auch ein paar spannende Neuerungen:

Expeditionen : Ihr könnt Expeditionen finanzieren und Archäologen damit beauftragen, ausgefallene Relikte für euer Museum zusammenzusuchen. Die unterscheiden sich nicht nur in ihrem Stil, sondern auch im Seltenheitsgrad.

: Ihr könnt Expeditionen finanzieren und Archäologen damit beauftragen, ausgefallene Relikte für euer Museum zusammenzusuchen. Die unterscheiden sich nicht nur in ihrem Stil, sondern auch im Seltenheitsgrad. Kreative Freiheit : Die einzelnen Level in der Kampagne haben keine dediziertes Thema mehr wie in den Vorgängern. Stattdessen könnt ihr euren kreativen Ideen freien Lauf lassen und beispielsweise mehrere Themenlandschaften in unterschiedlichen Räumen eures Museums aufbauen.

: Die einzelnen Level in der Kampagne haben keine dediziertes Thema mehr wie in den Vorgängern. Stattdessen könnt ihr euren kreativen Ideen freien Lauf lassen und beispielsweise mehrere Themenlandschaften in unterschiedlichen Räumen eures Museums aufbauen. Mehr Erfolge : Two Point Museum verzichtet auf das 3-Sterne-System - jetzt könnt ihr euer Mega-Museum ausbauen und unendlich viele Sterne als Belohnung kassieren. Das Spiel soll euch beispielsweise auch dazu animieren, euer Layout nochmal zu verändern, um außergewöhnliche Fundstücke in den Fokus zu rücken.

: Two Point Museum verzichtet auf das 3-Sterne-System - jetzt könnt ihr euer Mega-Museum ausbauen und unendlich viele Sterne als Belohnung kassieren. Das Spiel soll euch beispielsweise auch dazu animieren, euer Layout nochmal zu verändern, um außergewöhnliche Fundstücke in den Fokus zu rücken. Passende Herausforderungen: Wer hätte nicht gerne einen Eisblock mit einem Neandertaler zuhause? Beschützt euer Museum vor Einbrechern und Vandalen! Und dann sind da ja noch die Kinder, die überall rumklettern müssen. Ihr habt also ganz schön viel zu tun!

Offene Fragen gibt es natürlich noch viele: Wie groß ist der Sprung vom Vorgänger Two Point Campus? Sind die Neuerungen sinnvoll? Macht das Setting überhaupt Spaß oder ist so langsam die Luft raus? Und wann kommt die wuselige Aufbau-Sim überhaupt raus? Hoffentlich müssen wir nicht allzu lange auf weitere Infos warten. Erzählt uns in der Zwischenzeit doch gerne in den Kommentaren, was ihr von der Ankündigung haltet.

Two Point Museum erscheint auf Steam, PlayStation 5 und Xbox Series X/S und ihr könnt es bereits ab sofort auf eure Wishlist packen.