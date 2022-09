Ubisoft Forward: Heute gibt's viele neue Infos zu Assassin's Creed und Co. - so seid ihr dabei

Nach etlichen Leaks zu Ubisofts Plänen für Assassin’s Creed erfahren wir heute endlich mehr. Aber auch weitere Projekte wie Skull & Bones werden thematisiert. Wann ihr wo den Stream verfolgen könnt und was ihr dabei sogar an Ingame-Items erhaltet, das erfahrt ihr in den folgenden Zeilen.

Wo und wann läuft der Livestream?

Die Ubisoft Forward startet heute, am 10. September 2022 um 21 Uhr. Ihr könnt das Event entweder über Twitch oder auf YouTube verfolgen.

Was wird alles gezeigt?

Nur wenige Titel wurden im Vorfeld bekannt gegeben. Mit dabei ist Assassin’s Creed Mirage, der nächste Teil der Assassinen-Reihe. Was wir jetzt schon darüber wissen, könnt ihr hier lesen:

Außerdem wird Skull & Bones im Livestream zu sehen sein. Da hat Ubisoft im Juli auch schon viele Infos preisgegeben:

Ansonsten ist nicht klar, was die Show bereithalten wird. Es gab im Vorfeld einige Leaks zu möglichen Assassin's-Creed-Projekten nach Mirage. Neue Inhalte für Rainbow Six: Siege oder Roller Champions wären auch denkbar. Vielleicht sehen wir ja sogar Ubisofts Star-Wars-Projekt? Nur noch wenige Stunden und wir wissen mehr.

So sichert ihr euch die Twitch-Drops

Ihr geht während der Show auch nicht leer aus: Schaut ihr den Livestream an, erhaltet ihr ein paar Goodies für kommende und schon existierende Spiele. Wir listen für euch auf:

Schaut ihr 15 Minuten, erhaltet ihr ein Skull Logo Emblem für Skull & Bones

Schaut ihr 30 Minuten, erhaltet ihr den Explosive Detail Charm für Rainbow Six: Siege

Schaut ihr 45 Minuten, erhaltet ihr den RC22 Original Cosmetic für Roller Champions

Schaut ihr 60 Minuten, erhaltet ihr das Sphinx Tattoo Set für Assassin’s Creed Valhalla

Verbindet dafür einfach euren Twitch-Account mit Ubisoft und schaut über den Stream auf dem offiziellen Ubisoft-Channel.

Seid ihr schon auf das Event gespannt? Was könnte euer Highlight werden? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!