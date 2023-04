Fotorealismus-Debatte um Unrecord bringt Steam-Hype, von dem viele andere Spiele nur träumen

Der kommende Shooter Unrecord hat bereits lange, bevor überhaupt ein Releasedatum auch nur abschätzbar ist, die Aufmerksamkeit von sehr, sehr vielen Menschen erregt. Nun haben die Entwickler auf Twitter eine Zahl verkündet, die verblüfft:

Mehr als 600.000 Menschen haben den Titel innerhalb von einer Woche auf ihre Steam-Wishlist gepackt. Das reicht für Platz 22 auf der entsprechenden Rangliste und das quasi dank eines einzigen Videos - so sieht wohl effizientes Marketing aus.

Die Entwickler bedanken sich im Folgenden herzlichst dafür und versprechen, alles zu tun, um das Projekt bestmöglichst abzuliefern.

Die bisherigen Ergebnisse unserer Umfrage zu Unrecord decken sich übrigens mit dem Tenor dieser Meldung: Fast die Hälfte aller mehr als 1300 abgegebenen Stimmen deuten auf eine große Vorfreude unserer Community hin. Und fast jeder Dritte ist zumindest vorsichtig optimistisch, was den zuletzt viel diskutierten Titel angeht. Nur etwa rund 15 Prozent sind abgeneigt.

Warum all die Aufmerksamkeit?

Unrecord will euch in die Haut eines Polizisten schlüpfen lassen - und das buchstäblich: Perspektive, Movement, das Schießen, Beleuchtungseffekte, Unschärfen, all das und mehr ist darauf zugeschnitten, euch das Geschehen möglichst realistisch durch eine Bodycam verfolgen zu lassen.

Das Problem: Es sieht schlicht zu gut aus. Etliche User bei uns oder auch auf den sozialen Medien haben Verdachtsmomente geäußert, das Spiel sei ein Fake, alles sei einfach mit einer Kamera gefilmt und nachbearbeitet. Wer den Trailer, der all das lostrat, noch nicht gesehen hat, kann dies hier nachholen:

2:18 Unrecord: Trailer zum fotorealistischsten Shooter, den ihr je gesehen habt

Und da es sich nicht um Einzelne, sondern um eine durchaus respektablen Anteil an Zweifelnden handelte, ging der Entwickler in die Offensive, um die Vorwürfe zu entkräften. Wer Genaueres wissen will, schaut sich den Artikel bei uns an, aber in kurz: Das Spiel ist echt, der Beweis ist unbestreitbar.

Niemand hat es wohl gern, wenn einem unterstellt wird, eine Bande von Betrügern zu sein. Das wird bei den Unrecord Machern namens Drama mit ihrem Erstlingswerk nicht anders sein, und doch: All die Aufmerksamkeit - egal ob positiv oder negativ motiviert - zeigt, wie unkontrollierbar erfolgreiches Spielemarketing ablaufen kann.

Wie steht ihr zu Unrecord? Wollt ihr euch hautnah, sobald das Spiel erscheint, als Polizist verdingen? Oder wird euch bei dem Gedanken an die doch spezielle Kameraperspektive eher übel? Und seid ihr inzwischen von der Echtheit überzeugt oder bleiben Zweifel, die auch die kürzliche Offensive der Entwickler nicht ausräumen konnten? Schreibt uns eure Sicht der Dinge gern in die Kommentare!