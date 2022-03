In eigener Sache: Wir suchen eure unvergesslichen Gaming-Erlebnisse

Gaming ist ein ganz besonderes Hobby. Nicht nur ist es die schönste Freizeitbeschäftigung der Welt (egal, was Mama früher gesagt hat!), Videospiele schaffen auch ganz besondere Erlebnisse. Sie helfen uns über schwierige Phasen hinweg, knüpfen neue Freundschaften und schaffen Erinnerungen, die bleiben.

Es sind genau solche Geschichten, über die wir gern auf GameStar.de schreiben. Etwa erzählen wir euch davon, warum wir einem Gamepad seit über fünfzehn Jahren die Treue halten, wie uns Mass Effect 2 noch immer zu Tränen rührt oder wie Anno 1800 uns näher an unsere Partner bringt, als es sieben Jahre Ehe geschafft haben. Alternativ könnten wir auch ein ganzes Video mit WoW-Geschichten füllen:

Aber nicht nur nur wir kennen solche Geschichten. Wir glauben, dass in jedem und jeder von euch auch solche unvergesslichen Erlebnisse schlummern, die es wert sind, erzählt zu werden. Und genau das wollen wir tun.

Wir möchten euch anbieten, uns von euren schönsten, bewegenden und unvergesslichen Erlebnissen zu erzählen, die wir dann niederschreiben und auf GameStar.de im Laufe der kommenden Wochen und Monate veröffentlichen.

Aber ich habe doch gar nichts Spannendes zu erzählen , wird vielleicht jemand von euch denken. Daher geben wir euch ein paar Beispiele an die Hand, welche Art von Geschichten wir suchen:

Es müssen aber nicht immer so große und langatmige Projekte sein. Unseren Kollegen von MeinMMO, die aktuell eine ähnliche Aktion ins Leben gerufen haben, erzählte Community-Mitglied Daniel beispielsweise, dass er jahrelang in einem PC-MMO mit Controller raidete und dies niemandem auffiel.

Wusstet ihr, dass ihr als Teil der GameStar-Plus-Familie auch über die interessantesten Spieletests des Monats abstimmen könnt? Wir wollen jeden Monat von euch wissen, welche Reviews ihr am liebsten auf GameStar.de lesen möchtet: 170 35 GameStar fragt: Welche 5 Spieletests findet ihr am interessantesten?

Wie kann ich euch meine Geschichte zukommen lassen?

Nachdem wir euch also ein paar Beispiele und unsere Idee präsentiert haben, wollen wir euch natürlich noch erklären, wie wir jetzt gemeinsam ins Gespräch kommen. Im ersten Schritt könnt ihr uns eure Geschichte per Mail an brief@gamestar.de schreiben - keine Sorge, die muss nicht besonders gut ausformuliert sein.

Sollte euer Erlebnis zu unserer Idee passen, meldet sich jemand aus dem GameStar-Team bei euch per Mail zurück und wir vereinbaren einen Interviewtermin. Je nachdem, was euch lieber ist, können wir das Interview schriftlich oder mündlich führen. Danach macht sich unser Redakteur oder Redakteurin ans Schreiben (ihr müsst also nicht selbst in die Tasten hauen).

Bevor die Geschichte dann veröffentlicht geht, kommt die finale Version des Textes natürlich nochmal zu euch zurück.

Und das war's eigentlich schon. Sollten dennoch Fragen offen bleiben, könnt ihr sie uns gern hier in den Kommentaren oder per Mail stellen. Ansonsten bleibt nur noch zu sagen: Wir freuen uns auf eure Geschichten!