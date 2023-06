Umfrage zu Netflix, Prime + Co.: Welche Streaming-Dienste nutzt ihr?

Obwohl das Konzept von „Video-on-Demand“, also „Video auf Nachfrage“, zum ersten Mal schon in den 90er-Jahren aufkam, begann ihr Aufschwung erst um 2010 herum. Mittlerweile haben viele Medien- und Entertainmentfirmen ihre eigenen Streaming-Dienste, über die ihr exklusive Filme und Serien schauen könnt.

Für die meisten von ihnen muss man Geld auf den Tisch legen, um in den Genuss der Angebote zu kommen. Wir wollen daher von euch wissen, bei welchen Streaming-Diensten ihr ein Abo habt.

Viele Filme und Serien, wenig Zeit und Geld

Streaming-Dienste wie Netflix oder Disney Plus sind aus unserem Alltag fast nicht mehr wegzudenken. Für die Bequemlichkeit, einen Film oder eine Serie nach Lust und Laune so lange und oft zu schauen, wie man will, greifen die Menschen auch mal tiefer in die Tasche.

Der Preis für die einzelnen Dienste kann zwischen etwa 7 € und satten 30 € liegen. Der Preis schwankt stark, abhängig davon, welche zusätzlichen Dienstleistungen und Inhalte beim Streaming dabei sind, ob ihr ein Monats- oder Jahresabo habt und vielen weiteren Konditionen.

Die Anbieter befinden sich in einem ständigen Kampf um die Aufmerksamkeit (und das Geld) ihrer Kunden. Diese versuchen sie zum Beispiel mit exklusiven Angeboten zu behalten, die es nur bei ihnen gibt.

Anbieter wie Netflix und Amazon produzieren mittlerweile am laufenden Band ihre eigenen Filme und Serien, die “Originals”

Sie spezialisieren sich stark auf einen bestimmten Bereich, wie etwa Anime oder Sport

Oder sie haben bereits eine große Auswahl an beliebten Klassikern, die es nur bei ihnen gibt, wie etwa Disney

Gleichzeitig werden manche Streaming-Dienste teurer, entfernen benutzerfreundliche Funktionen, brechen Serien ab oder nehmen sie gar komplett aus dem Programm. Lohnen sie sich dann trotzdem?

Also erzählt uns mal: Welche Streaming-Dienste nutzt ihr? Nach welchen Kriterien entscheidet ihr, ob ihr an Abo abschließt oder kündigt? Benutzt ihr überhaupt solche Dienste oder findet ihr sie überflüssig? Verratet es uns in den Kommentaren!