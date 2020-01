Fans basteln kostenloses Remake von Civilization 5 für PC und Android

Wer das Teaserbild sieht, wird sich bestimmt direkt denken: »So sieht Civilization 5 aber nicht aus!« Und das stimmt natürlich. Was ihr da seht ist auch kein Civilization 5, sondern der UnCiv genannte Nachbau von Fans. Das soll sich jedoch exakt wie der AAA-Titel spielen.

Wo gibt es Unciv? Unciv könnt ihr euch kostenlos bei Github herunterladen. Über eine Veröffentlichung bei itch.io denkt der Entwickler aktuell nach. Neben Windows läuft es auch unter Linux und macOS. Die Android-Version findet ihr alternativ im Google Play Store und bei F-Droid.

Kein neues Projekt: Die älteste bei Github verfügbare Version von Unciv ist 2.4.10, die am 12. Juni 2018 veröffentlicht wurde. Die neueste Version 3.5.1 hingegen erschien am 11. Januar 2020.

Bis auf die Grafik identisch

Wenn es fertig ist, soll sich Unciv spielerisch nicht von Civilization 5 unterscheiden. Derzeit fehlen neben diversen Kulturen und Einheiten zudem die Inhalte der Erweiterungen Gods & Kings sowie Brave New World. Es gibt jedoch bereits unterschiedliche Siegesbedingungen, wie einen wissenschaftlichen, kulturellen und Herrschaftssieg. Ein Multiplayer-Modus ist ebenfalls bereits eingebaut.

Auch auf Deutsch: Unciv wird von der Community vom Englischen noch in andere Sprachen übersetzt. Die deutsche Übersetzung ist den Angaben im Spiel nach zu 95% komplett. An manchen Stellen werdet ihr also noch auf englische Texte stoßen.

Das kommt als nächstes: Der Fokus des Entwicklers liegt derzeit auf Polishing sowie den noch fehlenden Inhalten der Vanilla-Version von Civilization 5. Wenn sich das Projekt lange genug hält, könnten außerdem noch die Inhalte von Civilization 6 folgen. Das kann allerdings etwas länger dauern.

