Die PC-Fassung von Underworld Ascendant hat einen Releasetermin. Entwickler OtherSide und Publisher 505 Games nannten den 15. November 2018, dann erscheint das Action-Rollenspiel auf Steam. Als Preis wurden 30 Euro festgesetzt. Im Trailer oben bekommt ihr einen Einblick, worum es in dem Titel geht und wie er sich spielt.

Im Geiste des Klassikers Ultima Underworld zieht ihr erneut in die Fantasywelt Stygian Abyss, um in der Egoperspektive einer Geschichte um die drohende Vernichtung der Welt zu folgen. In Dungeon-Crawler-Manier kämpft ihr euch durch finstere Gewölbe, besiegt Skelette und Monster mit Magie und löst knifflige Rätsel.

