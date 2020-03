Im Online-Modus von CoD: Modern Warfare kursiert derzeit ein unfairer Exploit, mit deren Hilfe sich Spieler unverwundbar machen, aber ihren Gegnern weiterhin Schaden zufügen. Es gibt jedoch eine Lösung, wie ihr euch gegen den Missbrauch dieses Glitches wehren könnt.

Wie werden die Gegner unverwundbar?

Der Glitch hängt mit einer ganz bestimmten Location der Aniyah Palace Map zusammen. Oben links am Rande der Map befindet sich ein Bereich, der für Spieler eigentlich nicht betretbar ist. Doch durch einen Sprung von der Wand direkt daneben ist es möglich, hinein zu glitchen.

Befindet sich ein Spieler einmal in diesem Bereich, ist er unverwundbar. Er kann jedoch weiterhin Schaden gegen andere Spieler anrichten.

Was könnt ihr dagegen tun?

Obwohl man diesem Glitch die meiste Zeit aus dem Weg gehen kann, wenn man seine Location kennt, wird er zu einem echten Problem in Call of Dutys neuem Giant Infection Modus. Macht es sich dort einer der Survivor außerhalb der Map gemütlich, sind die Zombies nicht mehr in der Lage diesen zu töten. Das Match geht dann in jedem Fall an die Survivor.

Ein Reddit-User machte im Forum auf den Exploit aufmerksam. Der Post wurde von einem Infinity-Ward-Mitarbeiter beantwortet. Dieser bedankte sich jedoch zunächst nur für die Information, eine Lösung des Problems wurde noch nicht angekündigt.

Der Youtuber Xclusive Ace zeigte auf seinem Twitter-Account jedoch, wie ihr die Exploit-Nutzer töten könnt. Geht ihr einige Meter von der Mauer entfernt in die Hocke, könnt ihr sie mit euren Wurfmessern treffen.

Sick of people abusing the glitch in Giant Infected? Enjoy your free throwing knife kills! ? pic.twitter.com/anKUOdIJ42 — Xclusive Ace (@TheXclusiveAce) March 3, 2020

Das bietet zumindest eine kurzfristige Lösung, bis das Problem von offizieller Seite gepatcht wird. Der neue Modus Giant Infection wurde gerade erst wieder in CoD: Modern Warfare integriert, nachdem er kurz nach Einführung wegen zu vieler XP gestrichen wurde.