Mit Patch 0.12.4 bekam Escape from Tarkov einige Map-Änderungen an Interchange sowie zwei neue Gameplay-Mechaniken und einen Skill-Reset - aber keinen Charakter-Wipe - spendiert. Eine Änderung fanden die Fans allerdings so uncool, dass Entwickler Battlestate Games diese unmittelbar wieder rückgängig macht - zumindest teilweise.

Update 0.12.4 sollte ursprünglich das Level, um den Flohmarkt nutzen zu können, auf 15 erhöhen. Zuvor reichte Rang 5 aus, um auf von Spielern zum Verkauf gestellten Loot zurückzugreifen, die diese zum Verkauf anbieten.

Fans kritisierten die Erhöhung des Flohmarkt-Zugangs jedoch so scharf auf Reddit, Twitter und dem offiziellen Tarkov-Forum, dass Battlestate Games sich nun zu einer Abschwächung der Änderung bewegen ließ: Nachdem Patch 0.12.4 ausgespielt wurde, gab der Entwickler auf Twitter bekannt, dass der Flohmarkt nun ab Level 10 zugänglich sein wird - und nicht erst ab Level 15.

We are making and made several changes already:



1. Ingame money disappearing bug must be fixed already (we are thinking about compensation for those who lost money).

2. Fleamarket gate is lowered to 10 LVL#EscapefromTarkov