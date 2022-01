Valheim: Kleiner Fehler führt dazu, dass Thor eure Basis zerstört

Valheims komplexe Spielphysik sorgt für tödliche Kettenreaktionen beim Baumfällen, erfordert viel Feingefühl für die Statik beim Basenbau und umfasst auch die Feinde, Attacken und Paraden. Dass der nordische Donnergott Thor, sonst eigentlich nebulöser Nebendarsteller, ebenfalls Teil der Physikberechnung ist, klingt nur logisch.

Allerdings solltet ihr das stets im Hinterkopf behalten, wenn ihr eure Basis im Survivalspiel baut. Mit dem seit Hearth & Home in Valheim neu hinzugekommenen Gerät Obliterator verhält es sich nämlich auch so.

Ein Spieler wurde von der Mechanik auf dem falschen Fuß erwischt: Er baute den Obliterator ins Innere seiner Basis, mit folgendem Ergebnis:

Was ist da passiert?

Der von Fans gewünschte Abfallvernichter dient als mächtiger Blitzfänger, um darin verstaute Items stilecht wie ein Wikinger in Asche zu verwandeln. Thor persönlich schießt einen Blitz herab, um die Gegenstände zu zerstören. Befindet sich das Dach oder, noch schlimmer, ein ganzes Stockwerk zwischen Thor und eurem Müll, verwandelt der Donnergott auch Teile eurer Basis in Schrott.

Spieler auf Reddit diskutieren die Mechanik unter dem Video, das rund 2.000 Upvotes erhalten hat. Einige wurden selbst bereits unsanft von Thor wachgerüttelt und empfehlen, den Müllschlucker ausschließlich im Freien zu errichten.

Das würden wir euch auch raten, es sei denn, ihr wollt jetzt gerne mal ausprobieren, ob Thors Blitze sogar durch mehrere Stockwerke massiven Stein schlagen!? Klärt uns dann bitte in den Kommentaren auf, für die Wissenschaft!

Wir haben den riesigen Hype um Valheim, der dem Indie-Entwickler Iron Gate Studio im Jahr 2021 über sechs Millionen Verkäufe einbrachte, im Early-Access-Test ausführlich analysiert. Schaut das Video oben, wenn ihr lernen wollt, was das Spiel so gut und für ein Survivalspiel so angenehm rücksichtsvoll macht.