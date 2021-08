Valheim: Hearth & Home bringt eine Zutat, die zum Kotzen ist

Nicht mehr lange warten, bis Hearth & Home für Valheim erscheint: Das neue Update bringt am 16. September 2021 nicht nur zahlreiche Gameplay-Änderungen für den Kampf mit Schwert und Schild, sondern wirft auch euren Speiseplan über den Haufen.

Und für Letzteres ist eine neue Zutat relevant, die die Entwickler erst jetzt vorgestellt haben: Die »Bukeberry« oder - grob auf deutsch übersetzt - »Spuckbeere«. In diesem Artikel liefern euch die wichtigsten Infos, die Iron Gate Studio im neuen Video teilen.

Jagen, Kochen, Essen, Kotzen

Warum es in Valheim nützlich sein kann, sich zu übergeben: In Valheim ist der Magen eurer Spielfigur mit einem simplen Inventar vergleichbar. Ihr könnt dort bis zu drei unterschiedliche Gerichte reinschieben, was eurem Wikinger meist unterschiedliche Buffs beschert.



Allerdings erfordern unterschiedliche Situationen oft unterschiedliche Vorteile. Bei einem Kampf gegen einen Troll solltet ihr eure Leben und eure Ausdauer beispielsweise stärker pushen, als wenn ihr euch mit ein paar Wölfen anlegt. Hier bleibt also keine Zeit für ein Verdauungsschläfchen.



Deswegen führt Hearth & Home die Bukeberry ein, die euch »strategisches Übergeben« ermöglicht: Nimmt euer Charakter die Zutat zu sich, kotzt er sich die Seele aus dem Leib und schafft so Platz für neue Gerichte. Und das kann eurem Wikinger im Eifer des Gefechts schon mal das Leben retten.

Eure Küche und Kessel lassen sich upgraden: Bei der Spuckbeere handelt es sich nicht um das einzige neue Feature, das in dem Video thematisiert wird. So ist es in Hearth and Home zukünftig erforderlich, dass ihr eure Küche wie andere Crafting-Stationen aufrüstet.



Damit gibt es beispielsweise einen Metzgertisch, ein Gewürzregal oder Pfannen und Töpfe, mit denen sich fortgeschrittenere Rezepte zubereiten lassen. Um Brot oder Kuchen vorzubereiten, müsst ihr euch nach dem selben Prinzip einen Ofen zulegen.

Neues bei Fleisch und Zwiebeln: Zu guter Letzt enthüllten außerdem noch die Entwickler von Valheim, dass unterschiedliche Fleischsorten in Zukunft auch unterschiedlich dargestellt werden. Rehe, Wölfe und Bären droppen ihre ganz eigene Variante, die auch visuell jeweils anders dargestellt wird. Außerdem könnt ihr jetzt auch Zwiebeln anbauen und farmen.

Inwiefern die neuesten Infos ebenfalls den Speiseplan eures Valheim-Wikingers betreffen, könnt ihr in dem folgenden Artikel nachlesen:

Was haltet ihr von den bisher bekannten Änderungen und Neuerungen für Valheim, die am 16. September 2021 mit dem Release von Hearth & Home aufschlagen?